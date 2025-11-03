Россия уничтожает экосистему Черного моря - экологическая война

Загрязненное море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российская агрессия нанесла огромный ущерб природе Черного моря. Украинские специалисты фиксируют рост уровня загрязнения, гибель морских видов и разрушение экосистем.

Об этом сообщили в Представительстве Президента Украины в АР Крым.

Влияние войны

Из-за постоянных взрывов, военных учений, утечки топлива и утилизации боеприпасов Россия вызвала масштабное загрязнение морских вод. Разрушаются природоохранные зоны, застраивается побережье, исчезают донные виды и нарушаются миграционные пути морских животных. Экологи отмечают, что ситуация — это экологический терроризм и нарушение международного гуманитарного и экологического права. Они отметили, что Черное море фактически превратилось в полигон для военных экспериментов агрессора.

Украинская сторона призвала мир обеспечить независимый мониторинг состояния моря, ввести санкции за экологические преступления России. Кроме того, они требуют создать международный компенсационный фонд для восстановления морских экосистем.

"Россия воюет не только против Украины, но и против природы. Защита Черного моря — это защита жизни и будущего всего региона", — подчеркнули в Представительстве.

