Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Черное море на грани экологической катастрофы — последствия

Черное море на грани экологической катастрофы — последствия

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 12:15
обновлено: 12:40
Россия уничтожает экосистему Черного моря - экологическая война
Загрязненное море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российская агрессия нанесла огромный ущерб природе Черного моря. Украинские специалисты фиксируют рост уровня загрязнения, гибель морских видов и разрушение экосистем.

Об этом сообщили в Представительстве Президента Украины в АР Крым.

Реклама
Читайте также:

Влияние войны

Из-за постоянных взрывов, военных учений, утечки топлива и утилизации боеприпасов Россия вызвала масштабное загрязнение морских вод. Разрушаются природоохранные зоны, застраивается побережье, исчезают донные виды и нарушаются миграционные пути морских животных. Экологи отмечают, что ситуация — это экологический терроризм и нарушение международного гуманитарного и экологического права. Они отметили, что Черное море фактически превратилось в полигон для военных экспериментов агрессора.

Украинская сторона призвала мир обеспечить независимый мониторинг состояния моря, ввести санкции за экологические преступления России. Кроме того, они требуют создать международный компенсационный фонд для восстановления морских экосистем.

"Россия воюет не только против Украины, но и против природы. Защита Черного моря — это защита жизни и будущего всего региона", — подчеркнули в Представительстве.

Напомним, мы сообщали, что во Львове состоялась конференция по экологическим последствиям войны. Также мы писали о том, что эколог рассказал, почему в Чернобыле собаки с синей шерстью.

Одесса Черное море Одесская область экологическая угроза Новости Одессы загрязнение
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации