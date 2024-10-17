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Чорне море перетворюється на Мертве — як РФ знищує дельфінів

17 жовтня 2024 15:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
РФ винищує дельфінів у Чорному морі
Екологиня оглядає мертвого дельфіна. Фото: Іван Русєв
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Агресії РФ проти України уносить життя не тільки людей, але й морських мешканців. Тільки за перший рік повномасштабної війни через використання локаторів загинули близько 50 тис. дельфінів. Щоби відновити популяцію, знадобляться десятиліття.

Про це йдеться у сюжеті чеського телеканалу СТ24.

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Сліпнуть і чахнуть

Зараз Чорне море більше схоже на Мертве, розповідає в ефірі телеканалу керівник науково-дослідного відділу національного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв. За його словами, у перший рік війни лише на площі у 6 км науковці знайшли тіла 52 мертвих дельфінів. Головна причина їхньої загибелі — вплив гідролокаторів бойових кораблів, який дезорієнтує тварин.

"Дельфін повністю "сліпне", не може знайти їжу, він відділяється від сім'ї та чахне", — говорить Іван Русєв. 

Крім того, китоподібні також гинуть від мін та ракетних ударів. 

Докази для трибуналу

Екологи вважають, що для відновлення популяції дельфінів потрібно не менше 50 років після завершення бойових дій. Щоби сприяти цьому процесу, вони планують створити спеціальний реабілітаційний центр для китоподібних.

Наразі військові кораблі агресора повернулися до окупованого Криму, тому тривалий час загиблих дельфінів на українських берегах не знаходили. Але часом тіла тварин все ще приносить до Одещини. Іван Русєв і його колеги продовжуватимуть моніторинг впливу війни на популяцію морських ссавців. Зібрані дані вони розраховують передати Міжнародному суду в Гаазі. 

Нагадаємо, українські вчені повідомили про повернення пінгвінів на один з антарктичних островів. 

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Друга світова війна Одеса дельфіни Одеська область Чорне море

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