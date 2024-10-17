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Черное море превращается в Мертвое — как РФ уничтожает дельфинов

17 октября 2024 15:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
РФ истребляет дельфинов в Черном море
Эколог осматривает мертвого дельфина. Фото: Иван Русев
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Агрессии РФ против Украины уносит жизнь не только людей, но и морских обитателей. Только за первый год полномасштабной войны из-за использования локаторов погибли около 50 тыс. дельфинов. Чтобы восстановить популяцию, понадобится десятилетие.

Об этом говорится в сюжете чешского телеканала СТ24.

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Слепнут и чахнут

Сейчас Черное море больше похоже на Мертвое, рассказывает в эфире телеканала руководитель научно-исследовательского отдела национального парка "Тузловские лиманы" Иван Русев. По его словам, в первый год войны только на площади в 6 км ученые обнаружили тела 52 мертвых дельфинов. Главная причина их гибели — влияние гидролокаторов боевых кораблей, дезориентирующих животных.

"Дельфин полностью "слепнет", не может найти еду, он отделяется от семьи и чахнет", — говорит Иван Русев.

Кроме того, китообразные также гибнут от мин и ракетных ударов.

Доказательства для трибунала

Экологи считают, что для восстановления популяции дельфинов требуется не менее 50 лет после завершения боевых действий. Чтобы содействовать этому процессу, они планируют создать специальный реабилитационный центр для китообразных.

В настоящее время военные корабли агрессора вернулись в оккупированный Крым, поэтому долгое время погибших дельфинов на украинских берегах не находили. Но иногда тела животных все еще приносят в Одесскую область. Иван Русев и его коллеги будут продолжать мониторинг влияния войны на популяцию морских млекопитающих. Собранные данные рассчитывают передать Международному суду в Гааге.

Напомним, украинские ученые сообщили о возвращении пингвинов на один из антарктических островов.

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Вторая мировая война Одесса дельфины Одесская область Черное море

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