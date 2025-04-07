Україна зможе контролювати перемир'я в морі — яким чином

Російський корабель. Фото ілюстративне: navy.mil

Військово-морські сили України зможуть контролювати дотримання перемир'я у Чорному морі, оскільки ведуть постійний моніторинг його акваторії. А на порушення ЗСУ зможуть дати відсіч.

Про це розповів командувач Військово-морськими силами України Олексій Неїжпапа журналістам видання Крим.Реалії.

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Командувач Військово-морські сили Олексій Неїжпапа заявив, що Збройні сили України мають власну систему розвідки, яка дозволяє фіксувати усі загрози з Чорного моря. Проте військовий додав, що партнери України мають більш якісні й широкі можливості.

"Це дуже просто. Ми зараз здійснюємо моніторинг у морі. Ви ж бачите щодня повідомлення ВМСУ, скільки кораблів противника знаходиться в морі. Ми моніторимо ситуацію повністю. І ми, і Повітряні сили та сили розвідки, Міністерство оборони. У нас є повна інформація, де що робиться і що відбувається з боку противника", — пояснив командувач ВМСУ.

Крім того, командувач ВМС України додав, що припинення вогню є цілком можливим, але це залежить від того, чи готова на це піти керівництво РФ.

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