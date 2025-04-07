Украина сможет контролировать перемирие в море — каким же образом

Российский корабль. Фото иллюстративное: navy.mil

Военно-морские силы Украины смогут контролировать соблюдение перемирия в Черном море, поскольку ведут постоянный мониторинг его акватории. А на нарушения ВСУ смогут дать отпор.

Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа журналистам издания Крым.Реалии.

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Командующий Военно-морские силы Алексей Неижпапа заявил, что Вооруженные силы Украины имеют собственную систему разведки, которая позволяет фиксировать все угрозы с Черного моря. Однако военный добавил, что партнеры Украины имеют более качественные и широкие возможности.

"Это очень просто. Мы сейчас осуществляем мониторинг в море. Вы же видите ежедневно сообщения ВМСУ, сколько кораблей противника находится в море. Мы мониторим ситуацию полностью. И мы, и Воздушные силы и силы разведки, Министерство обороны. У нас есть полная информация, где что делается и что происходит со стороны противника", — пояснил командующий ВМСУ.

Кроме того, командующий ВМС Украины добавил, что прекращение огня вполне возможно, но это зависит от того, готово ли на это пойти руководство РФ.

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