Над Чорним морем зафіксована активність американської авіації

Розвідник Boeing P-8A Poseidon. Фото: Royal Australian Air Force

Наразі біля південних кордонів Одеської області фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію на кримському напрямку.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Сьогодні американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon патрулює поряд з румунсько-українським кордоном. Авіацію НАТО було помічено за декілька кілометрів від Ізмаїлу та Орлівки. Відомо, що він злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО.

Що відомо про авіацію

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання.