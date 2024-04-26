Чорнобильцям до роковини трагедії Одеська мерія надасть адресну допомогу — подробніше

Одеситам нанадуть одноразову грошову допомогу. Фото: pinterest.com

Сьогодні, 26 квітня, 38-а роковина з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС. Одеситам, які зазнали наслідків трагедії, буде надана матеріальна допомога.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Грошову виплату у розмірі 4 000 отримають 13 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Окрім цього, 4 000 гривень нададуть 100 вдовам загиблих громадян, смерть яких є наслідком катастрофи на станції.

Катастрофа на Чорнобильській АЕС

В ніч проти 26 квітня 1986 року на ЧАЕС спалахнув четвертий енергоблок. На ліквідацію аварії залучили понад 500 000 осіб, понад 10 000 людей загинули. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики.

Ми писали, що минуло 38 років з трагічної аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 26 квітня Україна вшановує день пам’яті жертв катастрофи. Журналісти Новини.LIVE нагадали, якими можуть бути наслідки того, що влада не ставить життя кожної людини на перше місце.

Додамо, що після Чорнобильської трагедії в Україні досі існує ризик повторної ядерної катастрофи. Йдеться про ЗАЕС, ситуація довкола якої залишається досить напруженою. Фахівці б'ють на сполох і попереджають, що у разі вибуху постраждає не лише наша держава, але й сусідні по західному кордону.