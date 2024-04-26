Чернобыльцам к годовщине трагедии Одесская мэрия предоставит адресную помощь — подробнее

Одесситам предоставят единовременную денежную помощь. Фото: pinterest.com

Сегодня, 26 апреля, 38-я годовщина со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Одесситам, которые понесли последствия трагедии, будет оказана материальная помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Кто получит помощь

Денежную выплату в размере 4000 получат 13 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, 4 000 гривен предоставят 100 вдовам погибших граждан, смерть которых является следствием катастрофы на станции.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС

В ночь на 26 апреля 1986 года на ЧАЭС вспыхнул четвертый энергоблок. На ликвидацию аварии привлекли более 500 000 человек, более 10 000 погибли. Эта катастрофа считается самой большой за всю историю ядерной энергетики.

Мы писали, что прошло 38 лет с трагической аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля Украина отмечает день памяти жертв катастрофы. Журналисты Новини.LIVE напомнили, какими могут быть последствия того, что власти не ставят жизнь каждого человека во главу угла.

Добавим, что после Чернобыльской трагедии в Украине по-прежнему существует риск повторной ядерной катастрофы. Речь идет о ЗАЭС, ситуация вокруг которой остается достаточно напряженной. Специалисты бьют тревогу и предупреждают, что в случае взрыва пострадает не только наше государство, но и соседние по западной границе.