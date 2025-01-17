У Чорноморці розповіли, з ким не гратимуть на тренувальних зборах

Головний тренер "Чорноморця" Олександр Бабич. Фото: ФК Чорноморець

Одеський "Чорноморець" готується до виїзду на тренувальний збір до Туреччини. У команді шукають суперників для контрольних матчів у рамках передсезонної підготовки. Серед вимог до потенційних спаринг-партнерів — відсутність взаємодії з російськими клубами.

Про це повідомляє видання sport.ua.

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За словами головного тренера одеситів Олександра Бабича, команда не гратиме з тими, хто проводив матчі з російськими клубами на тренувальних зборах.

"Коли у планах на прийдешній збір вимальовувався один із спаринг-партнерів, з яким наша команда мала можливість зіграти у Туреччині, ми дізналися, що, окрім зустрічі з "Чорноморцем", у списку її суперників фігурує російський клуб. Після цього питання про гру з нею миттєво відпало", — розповів тренер.

Зазначимо, що найближчими днями "моряки" працюватимуть на базі у Совіньйоні. Вже у понеділок, 20 січня, команда вилетить з Кишинева до Туреччини на тренувальний збір.

Нагадаємо, у грудні "Чорноморець" отримав від ФІФА трансферний бан. Олександр Бабич пояснив причину. Також ми писали, що гравець одеського клубу потрапив у мовний скандал.