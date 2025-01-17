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Черноморец отказался играть с некоторыми клубами — почему

17 января 2025 10:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Черноморце рассказали, с кем не будут играть на тренировочных сборах
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич. Фото: ФК Черноморец
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесский Черноморец" готовится к выезду на тренировочный сбор в Турцию. В команде ищут соперников для контрольных матчей в рамках предсезонной подготовки. Среди требований к потенциальным спарринг-партнерам — отсутствие взаимодействия с российскими клубами.

Об этом сообщает издание sport.ua.

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По словам главного тренера одесситов Александра Бабича, команда не будет играть с теми, кто проводил матчи с российскими клубами на тренировочных сборах.

Когда в планах на грядущий сбор вырисовывался один из спарринг-партнеров, с которым наша команда имела возможность сыграть в Турции, мы узнали, что, кроме встречи с "Черноморцем", в списке ее соперников фигурирует российский клуб. После этого вопрос об игре с ней мгновенно отпал", — рассказал тренер.

Отметим, что в ближайшие дни "моряки" будут работать на базе в Совиньоне. Уже в понедельник, 20 января, команда вылетит из Кишинева в Турцию на тренировочный сбор.

Напомним, в декабре "Черноморец" получил от ФИФА трансферный бан. Александр Бабич объяснил причину. Также мы писали, что игрок одесского клуба попал в языковой скандал.

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