В Черноморце рассказали, с кем не будут играть на тренировочных сборах

Черноморец отказался играть с некоторыми клубами — почему
Одесский Черноморец" готовится к выезду на тренировочный сбор в Турцию. В команде ищут соперников для контрольных матчей в рамках предсезонной подготовки. Среди требований к потенциальным спарринг-партнерам — отсутствие взаимодействия с российскими клубами.
Об этом сообщает издание sport.ua.
Что говорят в клубе
По словам главного тренера одесситов Александра Бабича, команда не будет играть с теми, кто проводил матчи с российскими клубами на тренировочных сборах.
Когда в планах на грядущий сбор вырисовывался один из спарринг-партнеров, с которым наша команда имела возможность сыграть в Турции, мы узнали, что, кроме встречи с "Черноморцем", в списке ее соперников фигурирует российский клуб. После этого вопрос об игре с ней мгновенно отпал", — рассказал тренер.
Отметим, что в ближайшие дни "моряки" будут работать на базе в Совиньоне. Уже в понедельник, 20 января, команда вылетит из Кишинева в Турцию на тренировочный сбор.
Напомним, в декабре "Черноморец" получил от ФИФА трансферный бан. Александр Бабич объяснил причину. Также мы писали, что игрок одесского клуба попал в языковой скандал.
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