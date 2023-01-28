Чотирилапий прикордонник з Одеси виявив заборонені речовини в іноземця на митниці

Кордон під охоронною: чотирилапий помічник з Одеси виявив наркотики в іноземця
На кордоні з Молдовою затримали іноземця, який намагався вивезти у сусідню країну наркотики. Знайшов заборонену речовину службовий собака з Одеси Рей.
Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.
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Деталі схеми
Під час проходження митного контролю 26-річний громадянин Молдови дуже нервував, що й помітив спеціально навчений пес. Завдяки гострому нюху лабрадора під верхнім одягом молодика прикордонники знайшли пакет з маленькими згортками, у яких і був наркотичний порошок.
Що загрожує контрабандисту
Наразі прикордонники повідомили про заборонену знахідку до правоохоронних органів. Поліція встановила злочин, за яким зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 8 років.
Невдалі схеми незаконного перетину кордону
Мешканку Одещини викрили та затримали, коли вона допомагала двом особам непомітно пробратися до сусідньої держави в обхід пунктів пропуску. За ці послуги чоловіки зголосилися заплатити жінці по 100 доларів США.
Поліцейські затримали одесита, який намагався переправити призовника через державний кордон України. Він добре орієнтувався на місцевості й думав, що "клієнта" ніхто не помітить.
Нещодавно на Одещині затримали "ухилянтів", які намагалися втекти за кордон. До злочинної схеми причетні декілька мешканців регіону та громадяни Молдови.
Також за 6 тисяч доларів призовники ставали інвалідами. На кордоні в Одеській області військовослужбовці викрили координатора злочинної схеми. Горе-бізнесмен намагався нелегально вивезти до Молдови чоловіків.
Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали поблизу кордону з Молдовою чоловіка, який намагався вночі незаконно залишити країну. Проте на його злочинному шляху стала яма.
Ще ми писали про "моряка" з Одеси, який намагався нелегально потрапити до Молдови. Звідти він начебто мав вирушити у рейс.