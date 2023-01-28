Чотирилапий прикордонник з Одеси виявив заборонені речовини в іноземця на митниці

Контрабандист може відправитися за ґрати

На кордоні з Молдовою затримали іноземця, який намагався вивезти у сусідню країну наркотики. Знайшов заборонену речовину службовий собака з Одеси Рей.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Деталі схеми

Під час проходження митного контролю 26-річний громадянин Молдови дуже нервував, що й помітив спеціально навчений пес. Завдяки гострому нюху лабрадора під верхнім одягом молодика прикордонники знайшли пакет з маленькими згортками, у яких і був наркотичний порошок.

Що загрожує контрабандисту

Наразі прикордонники повідомили про заборонену знахідку до правоохоронних органів. Поліція встановила злочин, за яким зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

Невдалі схеми незаконного перетину кордону

Мешканку Одещини викрили та затримали, коли вона допомагала двом особам непомітно пробратися до сусідньої держави в обхід пунктів пропуску. За ці послуги чоловіки зголосилися заплатити жінці по 100 доларів США.

Поліцейські затримали одесита, який намагався переправити призовника через державний кордон України. Він добре орієнтувався на місцевості й думав, що "клієнта" ніхто не помітить.

Нещодавно на Одещині затримали "ухилянтів", які намагалися втекти за кордон. До злочинної схеми причетні декілька мешканців регіону та громадяни Молдови.

Також за 6 тисяч доларів призовники ставали інвалідами. На кордоні в Одеській області військовослужбовці викрили координатора злочинної схеми. Горе-бізнесмен намагався нелегально вивезти до Молдови чоловіків.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали поблизу кордону з Молдовою чоловіка, який намагався вночі незаконно залишити країну. Проте на його злочинному шляху стала яма.

Ще ми писали про "моряка" з Одеси, який намагався нелегально потрапити до Молдови. Звідти він начебто мав вирушити у рейс.