Четвероногий пограничник из Одессы обнаружил запрещенные вещества у иностранца на таможне

Граница под охраной: четырехлапый помощник из Одессы обнаружил наркотики у иностранца
На границе с Молдовой задержан иностранец, пытавшийся вывезти в соседнюю страну наркотики. Нашла запрещенное вещество служебная собака из Одессы Рэй.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.
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Детали схемы
При прохождении таможенного контроля 26-летний гражданин Молдовы очень нервничал, что и заметил специально обученный пес. Благодаря острому обонянию лабрадора под верхней одеждой молодого человека пограничники нашли пакет с маленькими свертками, в которых и был наркотический порошок.
Что угрожает контрабандисту
Пограничники сообщили о запрещенной находке в правоохранительные органы. Полиция установила преступление, по которому злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Неудачные схемы незаконного пересечения границы
Жительницу Одесчины разоблачили и задержали, когда она помогала двум лицам незаметно пробраться в соседнее государство в обход пунктов пропуска. За эти услуги мужчины согласились заплатить женщине по 100 долларов США.
Полицейские задержали одессита, пытавшегося переправить призывника через государственную границу Украины. Он хорошо ориентировался на местности и полагал, что "клиента" никто не заметит.
Недавно в Одесской области задержали "уклонистов", которые пытались бежать за границу. К преступной схеме причастны несколько жителей региона и граждане Молдовы.
Также за 6 тысяч долларов призывники становились инвалидами. На границе в Одесской области военнослужащие разоблачили координатора преступной схемы. Горе-бизнесмен пытался нелегально вывезти в Молдову мужчин.
Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали вблизи границы с Молдовой мужчину, пытавшегося ночью незаконно покинуть страну. Однако на его преступном пути встала яма.
Еще мы писали о "моряке" из Одессы, который пытался нелегально попасть в Молдову. Оттуда он якобы должен был отправиться в рейс.