Четвероногий пограничник из Одессы обнаружил запрещенные вещества у иностранца на таможне

Контрабандист может отправиться за решетку

На границе с Молдовой задержан иностранец, пытавшийся вывезти в соседнюю страну наркотики. Нашла запрещенное вещество служебная собака из Одессы Рэй.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Детали схемы

При прохождении таможенного контроля 26-летний гражданин Молдовы очень нервничал, что и заметил специально обученный пес. Благодаря острому обонянию лабрадора под верхней одеждой молодого человека пограничники нашли пакет с маленькими свертками, в которых и был наркотический порошок.

Что угрожает контрабандисту

Пограничники сообщили о запрещенной находке в правоохранительные органы. Полиция установила преступление, по которому злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Неудачные схемы незаконного пересечения границы

Жительницу Одесчины разоблачили и задержали, когда она помогала двум лицам незаметно пробраться в соседнее государство в обход пунктов пропуска. За эти услуги мужчины согласились заплатить женщине по 100 долларов США.

Полицейские задержали одессита, пытавшегося переправить призывника через государственную границу Украины. Он хорошо ориентировался на местности и полагал, что "клиента" никто не заметит.

Недавно в Одесской области задержали "уклонистов", которые пытались бежать за границу. К преступной схеме причастны несколько жителей региона и граждане Молдовы.

Также за 6 тысяч долларов призывники становились инвалидами. На границе в Одесской области военнослужащие разоблачили координатора преступной схемы. Горе-бизнесмен пытался нелегально вывезти в Молдову мужчин.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали вблизи границы с Молдовой мужчину, пытавшегося ночью незаконно покинуть страну. Однако на его преступном пути встала яма.

Еще мы писали о "моряке" из Одессы, который пытался нелегально попасть в Молдову. Оттуда он якобы должен был отправиться в рейс.