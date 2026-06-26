Чубаров: якщо Крим залишиться без палива і електрики, Москва евакуює своїх військових

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Фото: Новини.LIVE

Ситуація на тимчасово окупованому українському Криму останнім часом загострюється. Сили оборони знищують ключові російські військові об'єкти та інфраструктуру, яку вони використовують у загарбницьких цілях. Якщо півострів вдасться залишити без електрики та палива, Кремлю доведеться активніше долучитися до переговорного процесу.

Про це розповів очільник Меджлісу Рефат Чубаров, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Росіяни в Криму не панікують, але це тимчасово

Українські військові продовжують знищувати російські об'єкти в Криму. Росіяни, які поселилися на півострові у своїх пабліках висловлюють здивування бездіяльністю Москви через постійні удари та погіршення ситуації.

"Вони (ред. — росіяни) очікують якоїсь термінової допомоги. Ми думаємо, що допомоги не буде. Бо питання в чому? Питання — позбавлення пального і електроенергії, щоб просто не було чим рухатись російським угрупуванням. З пальним майже вирішено. Залишаються два основних канали. Це так звана новоросійська траса "Маріуполь з Ростова" і тут певною мірою вогневий контроль є. І друга — це Керченський міст. Переправи немає, пороми потоплені", — розмірковує очільник Меджлісу Рефат Чубаров.

На його думку, українські військові намагаються вдарити по двох потужних ТЕЦ на півострові. Йдеться про Таврійську поблизу Сімферополя та Балаклавську біля Севастополя.

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"Якщо ці теплостанції будуть знесені, Крим залишається без палива і без електропостачання. Це, на думку багатьох аналітиків, я до них приєднуюся, може завершитися, як мінімум, проханням Москви сісти за стіл переговорів. Або вони змушені будуть евакуювати військових. Як тільки вони почнуть вивозити військових, тоді у росіян вже почнеться паніка", — пояснює Чубаров.

Як розповідали журналісти Новини.LIVE, українська співачка Джамала розповіла, як святкувала День кримськотатарського прапора у дитинстві.

Раніше Новини.LIVE писали, що напруга серед населення Криму сильно зросла. Дехто сподівається на звільнення півострова українськими військовими, інші бояться через свої вчинки за час окупації.