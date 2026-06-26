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Главная Одесса Чубаров: если Крым останется без топлива и электричества, Москва сядет за стол переговоров

Чубаров: если Крым останется без топлива и электричества, Москва сядет за стол переговоров

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 15:52
Чубаров: якщо Крим залишиться без палива і електрики, Москва евакуює своїх військових
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: Новини.LIVE

Ситуация во временно оккупированном украинском Крыму в последнее время обостряется. Силы обороны уничтожают ключевые российские военные объекты и инфраструктуру, которую они используют в захватнических целях. Если полуостров удастся оставить без электричества и топлива, Кремлю придется более активно включиться в переговорный процесс.

Об этом рассказал глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

Россияне в Крыму не паникуют, но это временно

Украинские военные продолжают уничтожать российские объекты в Крыму. Россияне, поселившиеся на полуострове, в своих пабликах выражают удивление бездействием Москвы в связи с постоянными ударами и ухудшением ситуации.

"Они (ред. — россияне) ожидают какой-то срочной помощи. Мы думаем, что помощи не будет. Потому что в чём вопрос? Вопрос — в лишение топлива и электроэнергии, чтобы просто нечем было передвигаться российским группировкам. С топливом вопрос почти решен. Остаются два основных канала. Это так называемая новороссийская трасса "Мариуполь — Ростов", и здесь в определенной степени осуществляется огневой контроль. И второй — это Керченский мост. Переправы нет, паромы потоплены", — рассуждает глава Меджлиса Рефат Чубаров.

По его мнению, украинские военные пытаются нанести удар по двум мощным ТЭЦ на полуострове. Речь идет о Таврической вблизи Симферополя и Балаклавской возле Севастополя.

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"Если эти теплостанции будут уничтожены, Крым останется без топлива и без электроснабжения. Это, по мнению многих аналитиков, к которым я присоединяюсь, может завершиться, как минимум, просьбой Москвы сесть за стол переговоров. Или они будут вынуждены эвакуировать военных. Как только они начнут вывозить военных, тогда у россиян уже начнётся паника", — объясняет Чубаров.

Как рассказывали журналисты Новини.LIVE, украинская певица Джамала рассказала, как отмечала День крымскотатарского флага в детстве.

Ранее Новини.LIVE писали, что напряженность среди населения Крыма сильно возросла. Некоторые надеются на освобождение полуострова украинскими военными, другие боятся из-за своих поступков во время оккупации.

война Крым Москва Чубаров
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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