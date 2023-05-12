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COVID-19 не відступає: на Одещині зафіксовано летальні випадки

12 травня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
COVID-19 не відступає: на Одещині зафіксовано летальні випадки
Жінка демонструє пробірку із зразком біоматеріалу. Фото: Владислав Мусієнко / УНІАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Україні анонсували скасування карантинних обмежень пов'язаних із пандемію COVID-19. Втім, в регіоні за останній тиждень зафіксовано кілька летальних випадків.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України.

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Ситуація з COVID-19 на Одещині

З початку 2023 року в області зареєстровано 6748 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, у т.ч. летальних випадків — 43. Тільки за останній тиждень в регіоні дві людини померли від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією. 

"За останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність знизилась на 30,1%, у тому числі серед дітей на 5 випадків, серед  дорослого населення на 32,4%. Рівень госпіталізації  знизився на 13,3%. Стосовно захворюваності по територіальних громадам, то найбільше зростання спостерігалось в Балтській ОТГ", — йдеться в повідомленні. 

Вакцинація є найбільш ефективним способом захисту від важких форм COVID-19. Усі центри первинної медико-санітарної допомоги в Одесі пропонують безплатні первинні та бустерні щеплення проти COVID-19. 

"В Україні рівень охоплення щепленнями нижчий за 70% серед усього населення і ледь досягає 30% серед людей, старших 60 років, ніхто не може бути в цілковитій безпеці. На території України є майже 8 млн доз вакцин   цього достатньо для того, щоби продовжувати кампанію з вакцинації", — зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нагадаємо, Ляшко розповів, що влада вже переглядає постанову Кабміну, згідно з якою в Україні триває карантин через COVID-19. За його словами, незабаром розпочнеться підготовка до скасування постанови. Міністр наголосив, що миттєво скасувати її неможливо через економічні чинники.

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