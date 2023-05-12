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COVID-19 не отступает: в Одесской области зафиксированы летальные случаи

12 мая 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
COVID-19 не отступает: в Одесской области зафиксированы летальные случаи
Женщина показывает пробирку с образцом биоматериала. Фото: Владислав Мусиенко / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Украине анонсирована отмена карантинных ограничений связанных с пандемией COVID-19. Впрочем, в регионе за последнюю неделю зафиксировано несколько летальных исходов.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

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С начала 2023 г. в области зарегистрировано 6748 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в т.ч. летальных исходов — 43. Только за последнюю неделю в регионе два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость снизилась на 30,1%, в том числе среди детей на 5 случаев, среди взрослого населения – на 32,4%. Уровень госпитализации снизился на 13,3%. Относительно заболеваемости по территориальным общинам, наибольший рост наблюдался в Балтской ОТГ", — говорится в сообщении.

Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от тяжелых форм COVID-19. Все центры первичной медико-санитарной помощи в Одессе предлагают бесплатные первичные и бустерные прививки против COVID-19.

"В Украине уровень охвата прививками ниже 70% среди всего населения и едва достигает 30% среди людей старше 60 лет — никто не может быть в полной безопасности. На территории Украины есть почти 8 млн доз вакцин — этого достаточно для того, чтобы продолжать кампанию по вакцинации", — отметил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

Напомним, Ляшко рассказал, что власти уже пересматривают постановление Кабмина, согласно которому в Украине продолжается карантин через COVID-19. По его словам, в скором времени начнется подготовка к отмене постановления. Министр подчеркнул, что мгновенно отменить ее невозможно из-за экономических факторов.

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