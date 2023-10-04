COVID-19 повертається в Одесу

Лікарка про ситуацію в Одесі з COVID-19 Фото: Новини.LIVE

Коронавірус знову почав заявляти про себе. Так, в Одесі відзначається зростання захворюваності на COVID-19. На сьогоднішній день в інфекційній лікарні з цим діагнозом перебувають 27 пацієнтів.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомила директорка Одеської міської інфекційної клінічної лікарні Світлана Лаврюкова.

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Наразі в Одесі 70% підтверджених випадків COVID-19 це штам "Омікрон". Хворіють переважно пацієнті з хронічними захворюваннями, а також люди похилого віку.

"Кількість хворих трохи збільшилося. Усі пацієнти з різною тяжкістю хронічних захворювань. Перебіг хвороби у пацієнтів важкий", — зазначила Світлана Лаврюкова.

Ставитися до коронавірусу потрібно дуже серйозно. На жаль, минулого місяця було зареєстровано і летальний випадок внаслідок ускладнень викликаних на COVID-19. Лікарі закликають не займатися самолікуванням та за наявності симптоматики негайно звертатися за медичною допомогою. Будь-яке зволікання може коштувати життя.

Лікарка радить не займатися самолікуванням. Фото: Новини.LIVE

"Масочний" режим

В інфекційній лікарні не виключають повернення карантинних заходів у майбутньому, в тому числі маскового режиму. Поки що про це говорити рано, але передбачити ситуацію, яка може скластися в майбутньому, ніхто не береться.

"Нічого не змінилося, але я думаю що трохи пізніше все ж таки прийдеться повертатися до масок. Бо навіть якщо це буде звичайне ГРВІ, то маска нікому не завадить. Далі будемо дивитися за ситуацією", — попереджає лікарка Світлана Лаврюкова

Тим часом ВООЗ звернути увагу на появі нового штаму ковід-19 "Пірола". В Одесі ж нового штаму поки зареєстровано не було.

Нагадаємо, сьогодні епідеміологічна ситуація у місті стабільна, проте вже відзначається зростання захворюваності на ГРВІ. Однак, як тільки температура повітря зменшиться кількість хворих збільшиться в кілька разів.