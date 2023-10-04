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COVID-19 возвращается: сколько больных в Одессе

4 октября 2023 18:15
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Бакума Олена
журналист
COVID-19 возвращается в Одессу
Ситуация в Одессе с COVID-19. Фото: Новини.LIVE
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Олена
Бакума Олена
журналист

Коронавирус снова начал заявлять о себе. Так, в Одессе отмечается рост заболеваемости COVID-19. В настоящее время в инфекционной больнице с этим диагнозом находятся 27 пациентов.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщила директор Одесской городской инфекционной клинической больницы Светлана Лаврюкова.

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Кто болеет COVID-19?

В настоящее время в Одессе 70% подтвержденных случаев COVID-19 это штамм "Омикрон". Болеют преимущественно пациенты с хроническими заболеваниями, а также пожилые люди.

"Количество больных немного увеличилось. Все пациенты с разной тяжестью хронических заболеваний. Течение болезни у пациентов тяжелое", — отметила Светлана Лаврюкова.

Относиться к коронавирусу нужно очень серьезно. К сожалению, в прошлом месяце был зарегистрирован и летальный случай в результате осложнений, вызванных  COVID-19. Врачи призывают не заниматься самолечением и при наличии симптоматики немедленно обращаться за медицинской помощью. Любое промедление может стоить жизни.

Врач советует не заниматься самолечением. Фото: Новини.LIVE

"Масочный" режим

В инфекционной больнице не исключают возвращение карантинных мер в будущем, в том числе масочного режима. Пока что об этом говорить рано, но предсказать ситуацию, которая может сложиться в будущем, никто не берется.

"Ничего не изменилось, но я думаю, что чуть позже все-таки придется возвращаться к маскам. Потому что даже если это будет обычное ОРВИ, то маска никому не помешает. Дальше будем смотреть за ситуацией", — предупреждает врач Светлана Лаврюкова.

Между тем, ВОЗ акцентирует внимание на появлении нового штамма ковид-19 " Пирола ". В Одессе же новый штамм пока зарегистрирован не был.

Напомним, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в городе стабильна, однако уже отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Однако, как только температура воздуха уменьшится, количество больных увеличится в несколько раз.

 

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