Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow COVID-19 в Одесі: за тиждень зафіксували 101 випадок arrow

COVID-19 в Одесі: за тиждень зафіксували 101 випадок

12 лютого 2023 11:31
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
В Одесі фіксують нові випадки COVID-19: статистка показує зростання випадків виявлення хвороби.
Кількість одужалих одеситів майже рівна кількості хворих
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

В Одесі продовжують реєструвати випадки захворювання на COVID-19. Ситуація не критична, хоча кількість підтверджених випадків хвороби починає рости порівняно з двома останніми тижнями. 

Про це повідомили на офіційному сайті міста. 

Читайте також:

"За останній тиждень в Одесі зареєстровано 101 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, за той же час одужали 89 одеситів. На амбулаторному лікуванні перебуває 141 пацієнт з підозрою та з підтвердженим діагнозом", — йдеться у повідомленні мерії. 

 Зазначається, що на стаціонарі міської клінічної інфекційної лікарні проходять лікування 63 пацієнти з лабораторно підтвердженим COVID-19, у дитячій міській клінічній лікарні №3 — 11 дітей. У мерії підкреслюють, що найкращою профілактикою від хвороби є вакцинація. 

"Від початку цього року в місті Одеса зареєстровано 702 випадки вірусу, а одужали за цей час 757 пацієнтів. Вакцинація забезпечує ефективний захист від важких форм осіб", — вказують автори.

Де можна щепитись

В усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси можна безкоштовно зробити первинне або бустерне щеплення від COVID-19. Вакцини на вибір: Pfizer, CoronaVaс та Janssen. За весь час в Одесі зроблено понад 1 240 000 тисяч щеплень від  COVID-19

Адреси кабінетів щеплень від  COVID-19

 Київський район:

 Фонтанська дор., 30/32;

Фонтанська дор., 110;

 Люстдорфська дор., 170;

 вул. Ільфа та Петрова, 63/1;

 пров. Ушакова, 9;

 вул. Шишкіна, 48/1;

 вул. Ю. Геллера, 43;

 вул. Левітана, 62;

 вул. Ак. Філатова, 7а.

 Малиновський район:

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 2; 

вул. Болгарська, 38; 

вул. Івана та Юрія Лип, 1.

 Приморський район:

Обсерваторний пров., 8; 

вул. Марш. Говорова, 26; 

вул. Пастера, 56; 

вул. Торгова, 29/31.

 Суворовський район:

 вул. От. Чепіги, 54;

 вул. Ак. Воробйова, 5; 

вул. Героїв оборони Одеси, 52;

 вул. Ак. Заболотного, 59/1; 

вул. Д. Ойстраха, 7;

 Балтська дор., 40; 

Хаджибейська дор., 32.​​​​​​

Нагадаємо, керівництво Одеси готується до нової хвилі захворювання на коронавірус. Проте містян запевняють, що місто в змозі витримати та все необхідне обладнання працює. 

Попри морозну погоду в Одеській області за останній тиждень, порівняно з попереднім, рівень захворюваності на грип  зріс на 27%. Діти стали хворіти на 37 % більше, натомість дорослих віруси беруть трохи менше.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

14:22 РФ атакувала Донецьку область: двоє загиблих та десятеро поранених

14:22 Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження терміну повноважень: у чому причина

Новина з фото

13:55 На Одещині можливі потужні землетруси, — прогноз сейсмологів

13:54 Зеленський ввів санкції проти 200 росіян на 50 років

13:54 Британія веде перемовини щодо виробництва озброєння в Україні, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:40 Даріо Срна розповів про продаж ще одного гравця "Шахтаря": хто піде з команди

13:34 Ляшко розповів, скільки медзакладів під час війни знищили росіяни

13:24 Окупанти вчергове обстріляли будівлю Херсонської ОДА: що відомо

13:15 Грузія продовжує вбивати екс-президента Саакашвілі, — Михайло Подоляк про позицію Грузії у справі засудженого політика

Новина з відео

13:00 Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення

Новина з відео

13:00 Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення

Новина з відео

12:43 Шикарний гол "Уніона" у ворота "РБ Лейпциг" злякав "Баварію": Берлін іде за чемпіонством

Новина з відео

10:52 У Раді готують поправку, яка дозволить призначати міністром оборони військового

Новина з відео

09:00 Перша поразка Вихриста на професійному ринзі: як програв українець

Новина з відео

06:30 "Марсель" переміг "Клермон": як зіграв Малиновський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

Новина з відео

21:10 Тренер "Арсенала" Артета оцінив гру з "Брентфордом": Зінченко міг принести три очки

Новина з відео

19:45 Зважування перед боєм Вихриста: які шанси в українця на перемогу

Новина з відео

18:20 Зеленський анонсував нові кроки РНБО у захисті України від тих, хто працював на рф

Новина з відео

18:00 Чи потрібні українським книгарням книжки російською мовою: думка одеситів

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Актуальне по темі

None 12 Лютий 14:22

РФ атакувала Донецьку область: двоє загиблих та десятеро поранених

None 12 Лютий 14:25

Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження терміну повноважень: у чому причина

None 12 Лютий 14:06

На Одещині можливі потужні землетруси, — прогноз сейсмологів

None 12 Лютий 13:54

Зеленський ввів санкції проти 200 росіян на 50 років

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB