В Одесі фіксують нові випадки COVID-19: статистка показує зростання випадків виявлення хвороби.

Кількість одужалих одеситів майже рівна кількості хворих

В Одесі продовжують реєструвати випадки захворювання на COVID-19. Ситуація не критична, хоча кількість підтверджених випадків хвороби починає рости порівняно з двома останніми тижнями.

Про це повідомили на офіційному сайті міста.

"За останній тиждень в Одесі зареєстровано 101 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, за той же час одужали 89 одеситів. На амбулаторному лікуванні перебуває 141 пацієнт з підозрою та з підтвердженим діагнозом", — йдеться у повідомленні мерії.

Зазначається, що на стаціонарі міської клінічної інфекційної лікарні проходять лікування 63 пацієнти з лабораторно підтвердженим COVID-19, у дитячій міській клінічній лікарні №3 — 11 дітей. У мерії підкреслюють, що найкращою профілактикою від хвороби є вакцинація.

"Від початку цього року в місті Одеса зареєстровано 702 випадки вірусу, а одужали за цей час 757 пацієнтів. Вакцинація забезпечує ефективний захист від важких форм осіб", — вказують автори.

Де можна щепитись

В усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси можна безкоштовно зробити первинне або бустерне щеплення від COVID-19. Вакцини на вибір: Pfizer, CoronaVaс та Janssen. За весь час в Одесі зроблено понад 1 240 000 тисяч щеплень від COVID-19

Адреси кабінетів щеплень від COVID-19

Київський район:

Фонтанська дор., 30/32;

Фонтанська дор., 110;

Люстдорфська дор., 170;

вул. Ільфа та Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

вул. Шишкіна, 48/1;

вул. Ю. Геллера, 43;

вул. Левітана, 62;

вул. Ак. Філатова, 7а.

Малиновський район:

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;

вул. Болгарська, 38;

вул. Івана та Юрія Лип, 1.

Приморський район:

Обсерваторний пров., 8;

вул. Марш. Говорова, 26;

вул. Пастера, 56;

вул. Торгова, 29/31.

Суворовський район:

вул. От. Чепіги, 54;

вул. Ак. Воробйова, 5;

вул. Героїв оборони Одеси, 52;

вул. Ак. Заболотного, 59/1;

вул. Д. Ойстраха, 7;

Балтська дор., 40;

Хаджибейська дор., 32.​​​​​​

Нагадаємо, керівництво Одеси готується до нової хвилі захворювання на коронавірус. Проте містян запевняють, що місто в змозі витримати та все необхідне обладнання працює.

Попри морозну погоду в Одеській області за останній тиждень, порівняно з попереднім, рівень захворюваності на грип зріс на 27%. Діти стали хворіти на 37 % більше, натомість дорослих віруси беруть трохи менше.