В Одесі фіксують нові випадки COVID-19: статистка показує зростання випадків виявлення хвороби.

COVID-19 в Одесі: за тиждень зафіксували 101 випадок
В Одесі продовжують реєструвати випадки захворювання на COVID-19. Ситуація не критична, хоча кількість підтверджених випадків хвороби починає рости порівняно з двома останніми тижнями.
Про це повідомили на офіційному сайті міста.
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"За останній тиждень в Одесі зареєстровано 101 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, за той же час одужали 89 одеситів. На амбулаторному лікуванні перебуває 141 пацієнт з підозрою та з підтвердженим діагнозом", — йдеться у повідомленні мерії.
Зазначається, що на стаціонарі міської клінічної інфекційної лікарні проходять лікування 63 пацієнти з лабораторно підтвердженим COVID-19, у дитячій міській клінічній лікарні №3 — 11 дітей. У мерії підкреслюють, що найкращою профілактикою від хвороби є вакцинація.
"Від початку цього року в місті Одеса зареєстровано 702 випадки вірусу, а одужали за цей час 757 пацієнтів. Вакцинація забезпечує ефективний захист від важких форм осіб", — вказують автори.
Де можна щепитись
В усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси можна безкоштовно зробити первинне або бустерне щеплення від COVID-19. Вакцини на вибір: Pfizer, CoronaVaс та Janssen. За весь час в Одесі зроблено понад 1 240 000 тисяч щеплень від COVID-19
Адреси кабінетів щеплень від COVID-19
Київський район:
Фонтанська дор., 30/32;
Фонтанська дор., 110;
Люстдорфська дор., 170;
вул. Ільфа та Петрова, 63/1;
пров. Ушакова, 9;
вул. Шишкіна, 48/1;
вул. Ю. Геллера, 43;
вул. Левітана, 62;
вул. Ак. Філатова, 7а.
Малиновський район:
вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;
вул. Болгарська, 38;
вул. Івана та Юрія Лип, 1.
Приморський район:
Обсерваторний пров., 8;
вул. Марш. Говорова, 26;
вул. Пастера, 56;
вул. Торгова, 29/31.
Суворовський район:
вул. От. Чепіги, 54;
вул. Ак. Воробйова, 5;
вул. Героїв оборони Одеси, 52;
вул. Ак. Заболотного, 59/1;
вул. Д. Ойстраха, 7;
Балтська дор., 40;
Хаджибейська дор., 32.
Нагадаємо, керівництво Одеси готується до нової хвилі захворювання на коронавірус. Проте містян запевняють, що місто в змозі витримати та все необхідне обладнання працює.
Попри морозну погоду в Одеській області за останній тиждень, порівняно з попереднім, рівень захворюваності на грип зріс на 27%. Діти стали хворіти на 37 % більше, натомість дорослих віруси беруть трохи менше.