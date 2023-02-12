В Одессе фиксируют новые случаи COVID-19: статистка показывает рост случаев обнаружения болезни.

COVID-19 в Одессе: за неделю зафиксировали 101 случай
В Одессе продолжают регистрировать случаи заболевания COVID-19. Ситуация не критична, хотя количество подтвержденных случаев болезни начинает расти в сравнении с двумя последними неделями.
Об этом сообщили на официальном сайте города.
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"За последнюю неделю в Одессе зарегистрирован 101 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, за то же время выздоровели 89 одесситов. На амбулаторном лечении находится 141 пациент с подозрением и подтвержденным диагнозом", — говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что на стационаре городской клинической инфекционной больницы проходят лечение 63 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 —11 детей. В мэрии подчеркивают, что лучшей профилактикой от болезни является вакцинация.
"С начала этого года в городе Одесса зарегистрировано 702 случая вируса, а выздоровели за это время 757 пациентов. Вакцинация обеспечивает эффективную защиту от тяжелых форм лиц", — указывают авторы.
Где можно привиться
Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от COVID-19. Вакцины по выбору: Pfizer, CoronaVaс и Janssen. За все время в Одессе сделано более 1240000 тысяч прививок от COVID-19
Адреса кабинетов прививок от COVID-19
Киевский район:
Фонтанская дор., 30/32;
Фонтанская дор., 110;
Люстдорфская взр., 170;
ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
пров. Ушакова, 9;
ул. Шишкина, 48/1;
ул. Ю. Геллера, 43;
ул. Левитана, 62;
ул. Ак. Филатова, 7а.
Малиновский район:
ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
ул. Болгарская, 38;
ул. Ивана и Юрия Лип, 1.
Приморский район:
Обсерваторный пер., 8;
ул. Марш. Говорова, 26;
ул. Пастера, 56;
ул. Торговая, 29/31.
Суворовский район:
ул. Вот. Чепиги, 54;
ул. Ак. Воробьева, 5;
ул. Героев обороны Одессы, 52;
ул. Ак. Заболотного, 59/1;
ул. Д. Ойстраха, 7;
Балтская дор., 40;
Хаджибейская дор., 32.
Напомним, руководство Одессы готовится к новой волне заболевания коронавирусом. Однако горожан уверяют, что город в состоянии выдержать и все необходимое оборудование работает.
Несмотря на морозную погоду, в Одесской области за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, уровень заболеваемости гриппом вырос на 27%. Дети стали болеть на 37% больше, а взрослых вирусы берут немного меньше.