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COVID-19 в Одессе: за неделю зафиксировали 101 случай

12 февраля 2023 11:31
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
В Одессе фиксируют новые случаи COVID-19: статистка показывает рост случаев обнаружения болезни.
Количество выздоровевших одесситов почти равно количеству больных
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

В Одессе продолжают регистрировать случаи заболевания COVID-19. Ситуация не критична, хотя количество подтвержденных случаев болезни начинает расти в сравнении с двумя последними неделями.

Об этом сообщили на официальном сайте города.

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"За последнюю неделю в Одессе зарегистрирован 101 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, за то же время выздоровели 89 одесситов. На амбулаторном лечении находится 141 пациент с подозрением и подтвержденным диагнозом", — говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что на стационаре городской клинической инфекционной больницы проходят лечение 63 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 —11 детей. В мэрии подчеркивают, что лучшей профилактикой от болезни является вакцинация.

"С начала этого года в городе Одесса зарегистрировано 702 случая вируса, а выздоровели за это время 757 пациентов. Вакцинация обеспечивает эффективную защиту от тяжелых форм лиц", — указывают авторы.

Где можно привиться

Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от COVID-19. Вакцины по выбору: Pfizer, CoronaVaс и Janssen. За все время в Одессе сделано более 1240000 тысяч прививок от COVID-19

Адреса кабинетов прививок от COVID-19

Киевский район:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

Люстдорфская взр., 170;

ул. Ильфа и Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

ул. Шишкина, 48/1;

ул. Ю. Геллера, 43;

ул. Левитана, 62;

ул. Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;

ул. Болгарская, 38;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

ул. Марш. Говорова, 26;

ул. Пастера, 56;

ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

ул. Вот. Чепиги, 54;

ул. Ак. Воробьева, 5;

ул. Героев обороны Одессы, 52;

ул. Ак. Заболотного, 59/1;

ул. Д. Ойстраха, 7;

Балтская дор., 40;

Хаджибейская дор., 32.

Напомним, руководство Одессы готовится к новой волне заболевания коронавирусом. Однако горожан уверяют, что город в состоянии выдержать и все необходимое оборудование работает.

Несмотря на морозную погоду, в Одесской области за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, уровень заболеваемости гриппом вырос на 27%. Дети стали болеть на 37% больше, а взрослых вирусы берут немного меньше.

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