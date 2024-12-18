Де оформляти інвалідність в Одесі, адреси

Лікарка заповнює документи. Фото: ілюстративне/freepik

З 1 січня 2025 року в Україні МСЕК замінять спеціальні експертні команди. Вони діятимуть у медичних закладах. В Одеській області визначили 11 лікарень, де можна буде оформити інвалідність.

Перелік опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

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Список лікарень

Арцизька та Подільська міські лікарні — загальний та хірургічний профілі;

Білгород-Дністровська та Ізмаїльська міські лікарні, Одеська міська лікарня №1 — загально-хірургічний профіль;

Одеська міська лікарня №10 — кардіоневрологічний та загально-хірургічний профілі;

Одеська обласна клінічна лікарня — гематологічний, офтальмологічний, травматологічний, кардіоневрологічний профілі;

Медичний центр психічного здоров’я — психіатричний профіль;

Одеський обласний центр соціально значущих хвороб — фтизіатричний профіль;

Одеський протипухлинний центр — онкологічний профіль;

Роздільнянська міська лікарня — загальний та загально-хірургічний профілі.

Експертні команди працюватимуть у новій електронній системі. Цього тижня систему вже почали тестувати з пілотними закладами, щоб 1 січня вона працювала в усіх лікарнях.

Зазначимо, систему МСЕК ліквідували через численні випадки корупції та оформлення фіктивної інвалідності її працівниками.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чоловіки з інвалідністю мають пройти ВЛК повторно у чіткі строки. Також ми писали про те, чи будуть переглядати раніше встановлену інвалідність.