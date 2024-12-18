Где оформлять инвалидность в Одессе

Врач заполняет документы. Фото: иллюстративное/freepik

С 1 января 2025 года в Украине МСЭК заменят специальные экспертные команды. Они будут действовать в медицинских учреждениях. В Одесской области определили 11 больниц, где можно будет оформить инвалидность.

Перечень опубликовали на сайте Министерства здравоохранения Украины.

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Список больниц

Арцизская и Подольская городские больницы — общий и хирургический профили;

Белгород-Днестровская и Измаильская городские больницы, Одесская городская больница №1 — общехирургический профиль;

Одесская городская больница №10 — кардионеврологический и общехирургический профили;

Одесская областная клиническая больница — гематологический, офтальмологический, травматологический, кардионеврологический профили;

Медицинский центр психического здоровья — психиатрический профиль;

Одесский областной центр социально значимых болезней — фтизиатрический профиль;

Одесский противоопухолевый центр — онкологический профиль;

Раздельнянская городская больница — общий и общехирургический профили.

Экспертные команды будут работать в новой электронной системе. На этой неделе систему уже начали тестировать с пилотными заведениями, чтобы 1 января она работала во всех больницах.

Отметим, что систему МСЭК ликвидировали из-за многочисленных случаев коррупции и оформления фиктивной инвалидности ее работниками.

Напомним, ранее мы сообщали, что мужчины с инвалидностью должны пройти ВВК повторно в четкие сроки. Также мы писали о том, будут ли пересматривать ранее установленную инвалидность.