Где оформлять инвалидность в Одессе

Где одесситам оформить инвалидность после отмены МСЭК — адреса
С 1 января 2025 года в Украине МСЭК заменят специальные экспертные команды. Они будут действовать в медицинских учреждениях. В Одесской области определили 11 больниц, где можно будет оформить инвалидность.
Перечень опубликовали на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Список больниц
- Арцизская и Подольская городские больницы — общий и хирургический профили;
- Белгород-Днестровская и Измаильская городские больницы, Одесская городская больница №1 — общехирургический профиль;
- Одесская городская больница №10 — кардионеврологический и общехирургический профили;
- Одесская областная клиническая больница — гематологический, офтальмологический, травматологический, кардионеврологический профили;
- Медицинский центр психического здоровья — психиатрический профиль;
- Одесский областной центр социально значимых болезней — фтизиатрический профиль;
- Одесский противоопухолевый центр — онкологический профиль;
- Раздельнянская городская больница — общий и общехирургический профили.
Экспертные команды будут работать в новой электронной системе. На этой неделе систему уже начали тестировать с пилотными заведениями, чтобы 1 января она работала во всех больницах.
Отметим, что систему МСЭК ликвидировали из-за многочисленных случаев коррупции и оформления фиктивной инвалидности ее работниками.
Напомним, ранее мы сообщали, что мужчины с инвалидностью должны пройти ВВК повторно в четкие сроки. Также мы писали о том, будут ли пересматривать ранее установленную инвалидность.
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