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Де в Одесі дешевше купити продукти — аналіз супермаркетів

21 листопада 2024 13:48
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Ціни в одеських супермаркетах — де дешевше купувати продукти
Жінка обирає продукти у магазині. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Вартість продуктового кошику зростає, при цьому доходи багатьох одеситів впали або лишилися незмінними. Відповідно, чи не кожен покупець шукає не тільки широкий вибір товарів, але й доступніші ціни.

Щоби полегшити одеситам це завдання, журналісти Новини.LIVE порівняли ціни у п'яти найпопулярніших мережах супермаркетів на базовий набір продуктів. 

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Графік цін. Інфографіка: Новини.LIVE

Ціни на картоплю

Подорожчання картоплі викликало найбільше обурення одеситів, адже ціни на цей популярний овоч виросли досить радикально. Дешеву картоплю можна відшукати хіба що у "Таврії В". 

  • Сільпо — 33.80 грн;
  • Обжора — 29.50 грн;
  • Таврія В — 13.90 грн;
  • Метро — 29.02 грн;
  • АТБ — 29.89 грн.

Ціни на хліб

Основний продукт українців у більшості мереж має приблизно однакову ціну. Сильно відрізняється хіба що вартість хлібу у "Метро". 

  • Сільпо — 18.01 грн;
  • Обжора — 17.74 грн;
  • Таврія В — 16.30 грн;
  • Метро — 24.60 грн;
  • АТБ — 17.80 грн. 

Бакалійні товари 

Улюблена крупа багатьох одеситів — гречка — у різних супермаркетах коштує приблизно однаково, у межах 27-30 грн.

  • Сільпо — 26.79 грн;
  • Обжора — 29.60 грн;
  • Таврія В — 26.90 грн;
  • Метро — 29.90 грн;
  • АТБ — 29.90 грн.

Цукор і сіль вигідніше купувати в "Обжорі" — при тому, що ціни на інші товари у цій мережі переважно вищі, ніж в інших супермаркетах. 

Ціни на цукор:

  • Сільпо — 32.89 грн;
  • Обжора — 29.69 грн;
  • Таврія В — 30.90 грн;
  • Метро — 32.90 грн;
  • АТБ — 32.90 грн.

Ціни на сіль:

  • Сільпо — 12.99 грн;
  • Обжора — 11.40 грн;
  • Таврія В — 12.90 грн; 
  • Метро — 13.50 грн;
  • АТБ — 13.50 грн.

Ціни на борошно:

  • Сільпо — 16.89 грн;
  • Обжора — 25.19 грн;
  • Таврія В — 23.99 грн;
  • Метро — 23.90 грн;
  • АТБ — 19.70 грн.

Ціни на олію:

  • Сільпо — 49.79 грн;
  • Обжора — 60.60 грн; 
  • Таврія В — 52.20 грн;
  • Метро — 50.90 грн;
  • АТБ — 54.80 грн.

Ціни на макарони:

  • Сільпо — 28.29 грн;
  • Обжора — 31.60 грн; 
  • Таврія В — 27.90 грн;
  • Метро — 26.90 грн;
  • АТБ — 28.90 грн.

Молочні продукти

Найдешевше молоко — у "Сільпо". А найдоступніше вершкове масло можна відшукати у "Таврії В" — втім, ціна залежить від виробника і відсотка жирів.

Ціни на молоко:

  • Сільпо — 31.79 грн;
  • Обжора — 37.10 грн;
  • Таврія В — 32.90 грн;
  • Метро — 34.94 грн;
  • АТБ — 33.40 грн.

Ціни на масло:

  • Сільпо — 78.49 грн;
  • Обжора — 92.45 грн;
  • Таврія В — 61.50 грн;
  • Метро — 79.90 грн;
  • АТБ — 74.90 грн.

Ціни на м'ясо і яйця

За кілограм курячого філе доведеться викласти у середньому від 175 до 200 грн. 

  • Сільпо — 174.90 грн;
  • Обжора — 184 грн;
  • Таврія В — 174.9 грн;
  • Метро — 193.90 грн;
  • АТБ — 201.99 грн.

Попри ажіотаж навколо високих цін на яйця, в Одесі їх можна купити менш ніж за 50 грн.

  • Сільпо — 50.99 грн;
  • Обжора — 84 грн;
  • Таврія В – 44,20 грн;
  • Метро — 54.90 грн;
  • АТБ — 74.50 грн.

Порівнюємо ціни

Загалом ціна базового набору продуктів варіюється від 520 грн і вище. Найдорожчим "продуктовий кошик" виявився в "Обжорі" — майже 633 грн. Натомість найдоступніші продукти наразі у "Таврії В" — тут можна скупитися за 518,5 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про причини подорожчання картоплі. Також ми повідомляли, що Нацбанк прогнозує суттєве зростання цін в Україні.

Одеса продукти ціни супермаркет ціни на продукты

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