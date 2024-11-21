Ціни в одеських супермаркетах — де дешевше купувати продукти

Де в Одесі дешевше купити продукти — аналіз супермаркетів
Вартість продуктового кошику зростає, при цьому доходи багатьох одеситів впали або лишилися незмінними. Відповідно, чи не кожен покупець шукає не тільки широкий вибір товарів, але й доступніші ціни.
Щоби полегшити одеситам це завдання, журналісти Новини.LIVE порівняли ціни у п'яти найпопулярніших мережах супермаркетів на базовий набір продуктів.
Ціни на картоплю
Подорожчання картоплі викликало найбільше обурення одеситів, адже ціни на цей популярний овоч виросли досить радикально. Дешеву картоплю можна відшукати хіба що у "Таврії В".
- Сільпо — 33.80 грн;
- Обжора — 29.50 грн;
- Таврія В — 13.90 грн;
- Метро — 29.02 грн;
- АТБ — 29.89 грн.
Ціни на хліб
Основний продукт українців у більшості мереж має приблизно однакову ціну. Сильно відрізняється хіба що вартість хлібу у "Метро".
- Сільпо — 18.01 грн;
- Обжора — 17.74 грн;
- Таврія В — 16.30 грн;
- Метро — 24.60 грн;
- АТБ — 17.80 грн.
Бакалійні товари
Улюблена крупа багатьох одеситів — гречка — у різних супермаркетах коштує приблизно однаково, у межах 27-30 грн.
- Сільпо — 26.79 грн;
- Обжора — 29.60 грн;
- Таврія В — 26.90 грн;
- Метро — 29.90 грн;
- АТБ — 29.90 грн.
Цукор і сіль вигідніше купувати в "Обжорі" — при тому, що ціни на інші товари у цій мережі переважно вищі, ніж в інших супермаркетах.
Ціни на цукор:
- Сільпо — 32.89 грн;
- Обжора — 29.69 грн;
- Таврія В — 30.90 грн;
- Метро — 32.90 грн;
- АТБ — 32.90 грн.
Ціни на сіль:
- Сільпо — 12.99 грн;
- Обжора — 11.40 грн;
- Таврія В — 12.90 грн;
- Метро — 13.50 грн;
- АТБ — 13.50 грн.
Ціни на борошно:
- Сільпо — 16.89 грн;
- Обжора — 25.19 грн;
- Таврія В — 23.99 грн;
- Метро — 23.90 грн;
- АТБ — 19.70 грн.
Ціни на олію:
- Сільпо — 49.79 грн;
- Обжора — 60.60 грн;
- Таврія В — 52.20 грн;
- Метро — 50.90 грн;
- АТБ — 54.80 грн.
Ціни на макарони:
- Сільпо — 28.29 грн;
- Обжора — 31.60 грн;
- Таврія В — 27.90 грн;
- Метро — 26.90 грн;
- АТБ — 28.90 грн.
Молочні продукти
Найдешевше молоко — у "Сільпо". А найдоступніше вершкове масло можна відшукати у "Таврії В" — втім, ціна залежить від виробника і відсотка жирів.
Ціни на молоко:
- Сільпо — 31.79 грн;
- Обжора — 37.10 грн;
- Таврія В — 32.90 грн;
- Метро — 34.94 грн;
- АТБ — 33.40 грн.
Ціни на масло:
- Сільпо — 78.49 грн;
- Обжора — 92.45 грн;
- Таврія В — 61.50 грн;
- Метро — 79.90 грн;
- АТБ — 74.90 грн.
Ціни на м'ясо і яйця
За кілограм курячого філе доведеться викласти у середньому від 175 до 200 грн.
- Сільпо — 174.90 грн;
- Обжора — 184 грн;
- Таврія В — 174.9 грн;
- Метро — 193.90 грн;
- АТБ — 201.99 грн.
Попри ажіотаж навколо високих цін на яйця, в Одесі їх можна купити менш ніж за 50 грн.
- Сільпо — 50.99 грн;
- Обжора — 84 грн;
- Таврія В – 44,20 грн;
- Метро — 54.90 грн;
- АТБ — 74.50 грн.
Порівнюємо ціни
Загалом ціна базового набору продуктів варіюється від 520 грн і вище. Найдорожчим "продуктовий кошик" виявився в "Обжорі" — майже 633 грн. Натомість найдоступніші продукти наразі у "Таврії В" — тут можна скупитися за 518,5 грн.
Нагадаємо, раніше ми писали про причини подорожчання картоплі. Також ми повідомляли, що Нацбанк прогнозує суттєве зростання цін в Україні.
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