Цены в одесских супермаркетах — где дешевле покупать продукты

Где в Одессе дешевле купить продукты — анализ супермаркетов
Стоимость продуктовой корзины растет, при этом доходы многих одесситов упали или остались прежними. Соответственно, каждый покупатель ищет не только широкий выбор товаров, но и более доступные цены.
Чтобы облегчить одесситам эту задачу, журналисты Новини.LIVE сравнили цены в пяти популярнейших сетях супермаркетов на базовый набор продуктов.
Цены на картофель
Удорожание картофеля вызвало наибольшее возмущение одесситов, ведь цены на этот популярный овощ выросли достаточно радикально. Дешевый картофель можно отыскать разве что в "Таврии В".
- Сильпо — 33.80 грн;
- Обжора — 29.50 грн;
- Таврия В — 13.90 грн;
- Метро — 29.02 грн;
- АТБ — 29.89 грн.
Цены на хлеб
Основной продукт украинцев в большинстве сетей имеет примерно одинаковую цену. Сильно отличается разве что стоимость хлеба в "Метро".
- Сильпо — 18.01 грн;
- Обжора — 17.74 грн;
- Таврия В — 16.30 грн;
- Метро — 24.60 грн;
- АТБ — 17.80 грн.
Бакалейные товары
Любимая крупа многих одесситов — гречка — в разных супермаркетах стоит примерно одинаково, в пределах 27-30 грн.
- Сильпо — 26.79 грн;
- Обжора — 29.60 грн;
- Таврия В — 26.90 грн;
- Метро — 29.90 грн;
- АТБ — 29.90 грн.
Сахар и соль выгоднее покупать в "Обжоре" — при том, что цены на другие товары в этой сети преимущественно выше, чем в других супермаркетах.
Цены на сахар:
- Сильпо — 32.89 грн;
- Обжора — 29.69 грн;
- Таврия В — 30.90 грн;
- Метро — 32.90 грн;
- АТБ — 32.90 грн.
Цены на соль:
- Сильпо — 12.99 грн;
- Обжора — 11.40 грн;
- Таврия В — 12.90 грн;
- Метро — 13.50 грн;
- АТБ — 13.50 грн.
Цены на муку:
- Сильпо — 16.89 грн;
- Обжора — 25.19 грн;
- Таврия В — 23.99 грн;
- Метро — 23.90 грн;
- АТБ — 19.70 грн.
Цены на масло:
- Сильпо — 49.79 грн;
- Обжора — 60.60 грн;
- Таврия В — 52.20 грн;
- Метро — 50.90 грн;
- АТБ — 54.80 грн.
Цены на макароны:
- Сильпо — 28.29 грн;
- Обжора — 31.60 грн;
- Таврия В — 27.90 грн;
- Метро — 26.90 грн;
- АТБ — 28.90 грн.
Молочные продукты
Самое дешевое молоко — в "Сильпо". А самое доступное сливочное масло можно найти в "Таврии В" — впрочем, цена зависит от производителя и процента жиров.
Цены на молоко:
- Сильпо — 31.79 грн;
- Обжора — 37.10 грн;
- Таврия В — 32.90 грн;
- Метро — 34.94 грн;
- АТБ — 33.40 грн.
Цены на масло:
- Сильпо — 78.49 грн;
- Обжора — 92.45 грн;
- Таврия В — 61.50 грн;
- Метро — 79.90 грн;
- АТБ — 74.90 грн.
Цены на мясо и яйца
За килограмм куриного филе придется выложить в среднем от 175 до 200 грн.
- Сильпо — 174.90 грн;
- Обжора — 184 грн;
- Таврия В — 174.9 грн;
- Метро — 193.90 грн;
- АТБ — 201.99 грн.
Несмотря на ажиотаж вокруг высоких цен на яйца, в Одессе их можно купить менее чем за 50 грн.
- Сильпо — 50.99 грн;
- Обжора — 84 грн;
- Таврия В — 44,20 грн;
- Метро — 54.90 грн;
- АТБ — 74.50 грн.
Сравним цены
В общей сложности цена базового набора продуктов варьируется от 520 грн и выше. Самая дорогая "продуктовая корзина" оказалась в "Обжоре" — почти 633 грн. В то же время самые доступные продукты сейчас в "Таврии В" — здесь можно скупиться за 518,5 грн.
Напомним, ранее мы писали о причинах удорожания картофеля. Также мы сообщали, что Нацбанк прогнозирует существенный рост цен в Украине.
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