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Где в Одессе дешевле купить продукты — анализ супермаркетов

21 ноября 2024 13:48
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Цены в одесских супермаркетах — где дешевле покупать продукты
Женщина выбирает продукты в магазине. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Стоимость продуктовой корзины растет, при этом доходы многих одесситов упали или остались прежними. Соответственно, каждый покупатель ищет не только широкий выбор товаров, но и более доступные цены.

Чтобы облегчить одесситам эту задачу, журналисты Новини.LIVE сравнили цены в пяти популярнейших сетях супермаркетов на базовый набор продуктов.

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График цен. Инфографика: Новини.LIVE

Цены на картофель

Удорожание картофеля вызвало наибольшее возмущение одесситов, ведь цены на этот популярный овощ выросли достаточно радикально. Дешевый картофель можно отыскать разве что в "Таврии В".

  • Сильпо — 33.80 грн;
  • Обжора — 29.50 грн;
  • Таврия В — 13.90 грн;
  • Метро — 29.02 грн;
  • АТБ — 29.89 грн.

Цены на хлеб

Основной продукт украинцев в большинстве сетей имеет примерно одинаковую цену. Сильно отличается разве что стоимость хлеба в "Метро".

  • Сильпо — 18.01 грн;
  • Обжора — 17.74 грн;
  • Таврия В — 16.30 грн;
  • Метро — 24.60 грн;
  • АТБ — 17.80 грн.

Бакалейные товары

Любимая крупа многих одесситов — гречка — в разных супермаркетах стоит примерно одинаково, в пределах 27-30 грн.

  • Сильпо — 26.79 грн;
  • Обжора — 29.60 грн;
  • Таврия В — 26.90 грн;
  • Метро — 29.90 грн;
  • АТБ — 29.90 грн.

Сахар и соль выгоднее покупать в "Обжоре" — при том, что цены на другие товары в этой сети преимущественно выше, чем в других супермаркетах.

Цены на сахар:

  • Сильпо — 32.89 грн;
  • Обжора — 29.69 грн;
  • Таврия В — 30.90 грн;
  • Метро — 32.90 грн;
  • АТБ — 32.90 грн.

Цены на соль:

  • Сильпо — 12.99 грн;
  • Обжора — 11.40 грн;
  • Таврия В — 12.90 грн;
  • Метро — 13.50 грн;
  • АТБ — 13.50 грн.

Цены на муку:

  • Сильпо — 16.89 грн;
  • Обжора — 25.19 грн;
  • Таврия В — 23.99 грн;
  • Метро — 23.90 грн;
  • АТБ — 19.70 грн.

Цены на масло:

  • Сильпо — 49.79 грн;
  • Обжора — 60.60 грн;
  • Таврия В — 52.20 грн;
  • Метро — 50.90 грн;
  • АТБ — 54.80 грн.

Цены на макароны:

  • Сильпо — 28.29 грн;
  • Обжора — 31.60 грн;
  • Таврия В — 27.90 грн;
  • Метро — 26.90 грн;
  • АТБ — 28.90 грн.

Молочные продукты

Самое дешевое молоко — в "Сильпо". А самое доступное сливочное масло можно найти в "Таврии В" — впрочем, цена зависит от производителя и процента жиров.

Цены на молоко:

  • Сильпо — 31.79 грн;
  • Обжора — 37.10 грн;
  • Таврия В — 32.90 грн;
  • Метро — 34.94 грн;
  • АТБ — 33.40 грн.

Цены на масло:

  • Сильпо — 78.49 грн;
  • Обжора — 92.45 грн;
  • Таврия В — 61.50 грн;
  • Метро — 79.90 грн;
  • АТБ — 74.90 грн.

Цены на мясо и яйца

За килограмм куриного филе придется выложить в среднем от 175 до 200 грн.

  • Сильпо — 174.90 грн;
  • Обжора — 184 грн;
  • Таврия В — 174.9 грн;
  • Метро — 193.90 грн;
  • АТБ — 201.99 грн.

Несмотря на ажиотаж вокруг высоких цен на яйца, в Одессе их можно купить менее чем за 50 грн.

  • Сильпо — 50.99 грн;
  • Обжора — 84 грн;
  • Таврия В — 44,20 грн;
  • Метро — 54.90 грн;
  • АТБ — 74.50 грн.

Сравним цены

В общей сложности цена базового набора продуктов варьируется от 520 грн и выше. Самая дорогая "продуктовая корзина" оказалась в "Обжоре" — почти 633 грн. В то же время самые доступные продукты сейчас в "Таврии В" — здесь можно скупиться за 518,5 грн.

Напомним, ранее мы писали о причинах удорожания картофеля. Также мы сообщали, что Нацбанк прогнозирует существенный рост цен в Украине.

Одесса продукты цены супермаркет цены на продукты

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