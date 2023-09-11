Де в Одесі можуть бути затори станом на 11 вересня

Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 11 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. В. Стуса,

вул. Космонавтів,

вул. І. Рабіна — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

Французький бульвар — очищення колекторів;

Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків;

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

Станом на сьогодні, 11 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Зазначимо, серед водіїв побутує думка, що їм не можуть вручити повістку, оскільки працівники ТЦК нібито за законом не можуть зупиняти авто. Однак юристка Катерина Аніщенко пояснила усі нюанси щодо вручення повістки водіям.

Крім того, для виїзду з України на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.