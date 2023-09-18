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Де в Одесі можуть бути затори станом на 18 вересня

18 вересня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі можуть бути затори станом на 18 вересня
Площа Толбухіна в Одесі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 18 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Юрія Олеші — ремонт дощоприймачів; 
  • просп. Шевченка, 
  • вул. Академічна, 
  • вул. Героїв Крут — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • вул. Івана і Юрія Лип — очищення колекторів; 
  • Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям 

Станом на сьогодні, 18 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

У понеділок, 18 вересня, на паливному ринку України у середньому ціни на найбільших автозаправних станціях за добу не змінились. Однак за останній тиждень всі види бензинів та дизельне пальне подорожчали.

Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

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