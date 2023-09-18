Де в Одесі можуть бути затори станом на 18 вересня

Площа Толбухіна в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Юрія Олеші — ремонт дощоприймачів;

просп. Шевченка,

вул. Академічна,

вул. Героїв Крут — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

вул. Івана і Юрія Лип — очищення колекторів;

Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

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