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Де в Одесі можуть бути затори станом на 20 вересня

20 вересня 2023 11:50
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Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі можуть бути затори станом на 20 вересня
Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 20 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Балківська, 30 — встановлення решіток на дощоприймачі; 
  • вул. Ген. Петрова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • просп. Адміральський — очищення колекторів; 
  • Хаджибейська дорога —  очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям 

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