Де в Одесі можуть бути затори станом на 22 вересня
Сьогодні, 22 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- просп. Адміральський — ремонт оглядового колодязя з заміною лиття;
- вул. Варненська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- просп. Адміральський — очищення колекторів;
- вул. Балківська,
- Швейцарські сходи,
- 2-Застава (під мостом),
- Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
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