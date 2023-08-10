Де в Одесі ремонтують дороги станом на 10 серпня
Сьогодні, 10 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Пушкінська/вул. Троїцька — ремонт дощоприймача;
- вул. Генерала Цвєтаєва,
- вул. Середньофонтанська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- Румунська канава — очищення канав, лотків.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
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