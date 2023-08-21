Де в Одесі ремонтують дороги станом на 21 серпня
Сьогодні, 21 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Семінарська/вул. Катаєва — ремонт дощоприймача з заміною рукава;
- вул. Канатна — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- Газовий пров — очищення лотка;
- Румунський канал — очищення канав.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
Станом на сьогодні, 21 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
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