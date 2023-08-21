Де в Одесі ремонтують дороги станом на 21 серпня

Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 21 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Семінарська/вул. Катаєва — ремонт дощоприймача з заміною рукава;

вул. Канатна — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

Газовий пров — очищення лотка;

Румунський канал — очищення канав.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

Станом на сьогодні, 21 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

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