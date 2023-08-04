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Де в Одесі ремонтують дороги станом на 4 серпня

4 серпня 2023 12:00
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Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі ремонтують дороги станом на 4 серпня
Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 4 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Середньофонтанська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • Хаджибейська дорога — очищення колектору;
  • Швейцарські сходи,
  • Херсонські сходи — очищення лотків, канав;
  • вул. Сеченова / вул. Пастера;
  • узв. Олійника / вул. Балківська — ремонт дощоприймачів.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям та пасажирам

Станом на сьогодні, 4 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

В Україні значно зростає кількість ДТП через провину пішоходів, зокрема дітей. Менше ніж за пів року кількість оформлених протоколів через порушення ПДР сягнула майже такого ж показника, як за 2022 рік. 

Нагадаємо, в Одесі встановили тариф на паркування. Відтак автовласники матимуть змогу заплатити у три різні способи: погодинно, за місяць та за рік. Скільки коштуватиме паркування — читайте в матеріалі.

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