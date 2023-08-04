Де в Одесі ремонтують дороги станом на 4 серпня
Сьогодні, 4 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Середньофонтанська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- Хаджибейська дорога — очищення колектору;
- Швейцарські сходи,
- Херсонські сходи — очищення лотків, канав;
- вул. Сеченова / вул. Пастера;
- узв. Олійника / вул. Балківська — ремонт дощоприймачів.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям та пасажирам
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