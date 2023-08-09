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Де в Одесі ремонтують дороги станом на 9 серпня

9 серпня 2023 10:50
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Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі ремонтують дороги станом на 9 серпня
Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 9 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Середньофонтанська, 
  •  вул. Жуковського, 
  •  узвіз Марінеско — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  •  вул. Середньофонтанська — очищення колектору

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям 

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