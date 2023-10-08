Де в Одесі сьогодні не буде світла: перелік адрес

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 8 жовтня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути під вечір.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ:

Проспект Свободи, 32, 36.

Відновити світло обіцяють з 19.00.

Північний РЕМ:

1-2 Ключовий провулок, 1-17,

Академіка Воробйова, 5,

Ключовий провулок, 3-21,

Нежданової, 2-28.

Роботи проводитимуться до 18.00.

Центральний РЕМ:

Адмірала Лазарева, 34-70,

Генерала Цвєтаєва, 36-82.

Роботи проводитимуться до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

