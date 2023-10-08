Где в Одессе сегодня не будет света: список адресов

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 8 октября, часть одесситов осталась без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть под вечер.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света сегодня

Южный РЭС:

Проспект Свободы, 32, 36.

Восстановить свет обещают с 19:00.

Северный РЭС:

1-2 Ключевой переулок, 1-17,

Академика Воробьева, 5,

Ключевой переулок, 3-21,

Неждановой, 2-28.

Работы будут проводиться до 18:00.

Центральный РЭС:

Адмирала Лазарева, 34-70,

Генерала Цветаева, 36–82.

Работы будут проводиться до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.