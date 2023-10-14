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Де в Одесі сьогодні не буде світла: перелік адрес

14 жовтня 2023 10:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Де в Одесі сьогодні не буде світла: перелік адрес
Енергетики відновлюють електрообладнання. Фото: ДТЕК
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 14 жовтня, тисячі одеситів залишилися без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути під вечір.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Північний РЕМ

  • Провулок 4-й Деревообробний, 1 – 117,
  • Провулок 5-й Деревообробний, 2А - 147,
  • Хімічна вулиця, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.

Роботи до 18:00

  • Вулиця Аграрна, 1 – 21,
  • Вулиця Головна, 27А,
  • Вулиця Дзвінка, 28А,
  • Вулиця Закарпатська, 28А – 209,
  • Провулок Кавказький, 1 – 8,
  • Вулиця Лютнева, 35 - 59,
  • Вулиця Посівна, 1 – 56,
  • Вулиця Прокатна, 4 – 12А,

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ

  • Вулиця Базарна, 47 – 80,
  • Вулиця Канатна, 81, 81/1, 81/3, 85,
  • Вулиця Катерининська, 54 - 77,
  • Вулиця Колонтаївська, 34 - 53,
  • Вулиця Маріїнська, 1 – 6,
  • Вулиця Пироговська, 19,
  • Провулок Сільськогосподарський, 5,
  • Вулиця Скісна, 26 – 42,
  • Вулиця Ямчитського, 3, 3А.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

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