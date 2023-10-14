Где в Одессе сегодня не будет света: список адресов

Энергетики восстанавливают электрооборудование. Фото: ДТЭК

Сегодня, 14 октября, тысячи одесситов остались без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть под вечер.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света сегодня

Северный РЭС

Переулок 4-й Деревообрабатывающий, 1 – 117,

Переулок 5-й Деревообрабатывающий, 2А - 147,

Химическая улица, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.

Работы до 18:00

Улица Аграрная, 1 – 21,

Улица Главная, 27А,

Улица Дзвинка, 28А,

Улица Закарпатская, 28А – 209,

Переулок Кавказский, 1 – 8,

Улица Февральская, 35 - 59,

Улица Посевная, 1 – 56,

Улица Прокатная, 4 – 12А,

Работы до 19:00

Центральный РЭС

Улица Базарная, 47 – 80,

Улица Канатная, 81, 81/1, 81/3, 85,

Улица Екатерининская, 54 - 77,

Улица Колонтаевская, 34 - 53,

Улица Мариинская, 1 – 6,

Улица Пироговская, 19,

Переулок Сельскохозяйственный, 5,

Улица Косвенная, 26 – 42,

Улица Ямчитского, 3, 3А.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам: +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, поскольку у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.