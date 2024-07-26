Реструктуризація боргу за єврооблігаціями: чи буде в Україні дефолт

Народний депутат України Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Протягом кількох місяців у ЗМІ ширилася історія про можливий дефолт України, мовляв, немає чим платити за кредитами. Однак подібна ситуація вже не перша з початку повномасштабного вторгнення з боку Росії. Ось і цього разу нашим політикам вдалося домовитись із кредиторами, правда, на певних умовах. Які зобов'язання взяла на себе Україна цього разу і як це може вплинути на курс долара?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

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Кредитори погодилися на безумовне списання 25% боргу України та умовне списання 12%, залежне від перевиконання прогнозів МВФ. Проте і нам зі свого боку доведеться піти на певні поступки — зокрема разову "плату за згоду" у розмірі 1.25% від номінальної вартості облігацій. І вже багато експертів на теренах соцмереж після такого рішення прогнозують нашій країні стрімкий дефолт. Проте Данило Гетманцев наголошує, що це лише вкиди для спроби дестабілізації суспільства.

"Я хочу, щоб ми просто з вами зробили правильний урок з того, що відбувалося в країні. З одного боку — російське ІПСО, з іншого — корисні ідіоти на теренах соцмереж. Вони спеціально розганяють такого роду фейки. Ми як держава одразу чітко повідомили про те, що жодних підстав для дефолту нема. Ідуть переговори із кредиторами, і все буде у нас нормально", — вважає голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що перші погашення за цінними паперами відбудуться у 2029 році. Йдеться про 23,4 мільярда доларів. А якби відтермінувати не вдалося, то Україна мала б виплатити кредиторам майже 10 мільярдів доларів (без урахування відсотків) вже з 1 серпня 2024 року.

"Вдалося з кредиторами домовитися про реструктуризацію, коли частина боргу списується і на наступному етапі зниження чистої проведеної вартості боргу до 60%. І власне тіло цього кредиту починає виплачуватися з 2029 року", — додає політик.

Слід зазначити, що таке рішення дуже вигідне для України у довгостроковій перспективі. Адже завдяки вкладникам в облігації та поступкам партнерів до 2033 року наша країна може зекономити 22,7 мільярда доларів США.

"Тому на сьогодні це відбувається на стадії затвердження кредиторами. Комітет кредиторів вже погодився, і нам треба дві третини вкладників, які ми точно отримуємо, аби вона вже була затверджена. Верховна Рада дала Міністерству фінансів повноваження для здійснення цілей", — зазначає народний депутат.

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Розвиток української економіки

За словами Гетманцева, станом на сьогодні відсоткова ставка за виплатами прийнятна та допустима для української економіки. Політик зазначив, що внутрішній ринок забезпечує перш за все армію та оборонні потужності, а цивільний бюджет покривається коштом міжнародних партнерів.

"Цей відсоток на рік становить лише 1,76. Тому передбачений графік виплат відсотків працюватиме аж до 2033 року. І ці гроші у нас є. Ми оперуємо відповідними грошима, хоч дійсно у нас дуже складний стан сьогодні з публічними фінансами. Кожна копійка, яку ми заробляємо самі, йде на війну. І, власне, все, що ми фінансуємо невійськовими видатками, це йде коштом грантів і кредитів", — наголошує законотворець.

Водночас наша країна сьогодні є певним суспільно-політичним феноменом, коли під час великої війни та кризи з виробничими потужностями економіка та рівень ВВП зростають. Таких країн, каже Гетманцев, в усій світовій історії було не так і багато. Але перш за все це заслуга бізнесу, який у важкі часи не закрився та не виїхав з України.

"Бізнес — це передусім люди, працівники. Але варто також згадати і ті програми, які попри значні проблеми з фінансуванням ми все ж таки фінансуємо. Це і програма 5-7-9, "єРобота" та іпотечне кредитування. Тобто це 45 мільярдів, які ми цього року спрямовуємо на підтримку вітчизняного бізнесу", — говорить народний депутат.

Обмін валют на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

Крім того, вистояти та продовжувати підійматися українській економіці допомогло зняття квот ЄС на постачання нашої продукції. Саме експорт сьогодні є головним чинником наповнення державного бюджету.

"Все це загалом зумовлює те, що економіка, безперечно, сьогодні перебуває в напруженні. Але разом з тим ми долаємо ті виклики, які є", — каже Гетманцев.

Курс долара до кінця року — яким буде

Попри те, що Нацбанк погіршив курс інфляції до кінця року з 8,2% до 8,5%, українцям не слід боятися великого падіння гривні. Як каже голова фінансового комітету, такий прогноз більше вплине на ціни в магазині, а не на вартість долара загалом.

"Ті негативні прогнози з курсом, які сьогодні ми маємо на теренах соцмереж і в деяких ЗМІ, не мають під собою жодних підстав. Дивіться, у нас просіла гривня з початку року. Але разом з тим в цьому немає абсолютно ніякої катастрофи. І знову ж таки, з урахуванням обставин, які ми сьогодні маємо, це достатньо істотний позитив і досягнення нашої держави, що ми третій рік війни тримаємо гривню, і вона є абсолютно стабільною", — акцентує нардеп.

Гетманцев про прогнозований курс долара. Фото: Новини.LIVE

Також Гетманцев наголошує, що чітких прогнозів щодо курсу валют дати не може. Наразі він змінюється майже щодня в обидва боки. Проте фінансист каже, що долар точно не буде вищим за курс, закладений Нацбанком. Водночас на динаміку валют впливає і вже сталий зовнішньоторговельний дефіцит, який становить 2,5 мільярда доларів в середньому на місяць.

"Ми розуміємо, звідки він є, зрозуміємо його природу, і розуміємо, що це дійсно є проблема. Але також погано на економіку впливає зменшення іноземної допомоги і зменшення ритмічності її надання. Ну, і валютна лібералізація, яку правильно абсолютно реалізує сьогодні Національний банк, може також негативно впливати на курс гривні, але при цьому у визначених і прийнятних межах", — розповідає політик.

Євро різного номіналу в руках людини. Фото: Новини.LIVE

Гривня вистоїть

Паралельно з факторами, які негативно впливають на курс долара та рівень інфляції, все ж переживати не варто. За словами Гетманцева, про це говорить достатній рівень міжнародних резервів, який від початку війни збільшився на 37%.

"І ми також точно забезпечені до кінця року міжнародною допомогою. Вона є стабільною, ми розуміємо її джерела і маємо вже тверді зобов'язання з її надання. І те, що Національний банк веде дуже виважену валютну політику з гнучкою керованістю курсу, дозволяє йому тримати руку на пульсі і дуже чітко реагувати на будь-які проблеми з гривнею. Ми ситуацію контролюємо з перших днів повномасштабного вторгнення", — підсумовує Данило Гетманцев.

Людина шукає інформацію на сайті НБУ. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, попри все українська економіка залишається на плаву. Насамперед завдяки людям, які продовжують працювати і сплачувати податки. Що ж до кредитів, то сьогодні це загальносвітова практика і боятися їх не варто, втім, як і курсу долара, який змінюється. Тим більше, що подібних викликів попереду буде чимало.