Реструктуризация долга по еврооблигациям: будет ли в Украине дефолт

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

В течение нескольких месяцев в СМИ распространялась история о возможном дефолте Украины, мол, нечем платить по кредитам. Однако подобная ситуация уже не первая со дня начала полномасштабного вторжения со стороны России. Вот и в этот раз нашим политикам удалось договориться с кредиторами, правда, на определенных условиях. Какие обязательства взяла на себя Украина в этот раз и как это может повлиять на курс доллара?

Об этом журналисты Новини.LIVE побеседовали с главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

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Кредиторы согласились на безусловное списание 25% долга Украины и условное списание 12% в зависимости от перевыполнения прогнозов МВФ. Однако и нам со своей стороны придется пойти на определенные уступки — в частности, разовую "оплату за согласие" в размере 1.25% от номинальной стоимости облигаций. И уже многие эксперты на территории соцсетей после такого решения прогнозируют нашей стране стремительный дефолт. Однако Даниил Гетманцев отмечает, что это лишь вбросы для попытки дестабилизации общества.

"Я хочу, чтобы мы просто с вами все сделали правильный урок из того, что происходило в стране. С одной стороны — российское ИПСО, с другой — полезные идиоты на территории соцсетей. Они специально разгоняют такого рода фейки. Мы как государство сразу четко сообщили о том, что никаких оснований для дефолта нет. Идут переговоры с кредиторами, и все будет у нас нормально", — считает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Известно, что первые погашения ценных бумаг состоятся в 2029 году. Речь идет о 23,4 миллиарда долларов. А если бы отсрочить не удалось, то Украина должна была бы выплатить кредиторам почти 10 миллиардов долларов (без учета процентов) уже с 1 августа 2024 года.

"Удалось с кредиторами договориться о реструктуризации, когда часть долга списывается и на следующем этапе снижения чистой проведенной стоимости долга до 60%. И собственное тело этого кредита начинает выплачиваться с 2029 года", — добавляет политик.

Следует отметить, что такое решение очень выгодно для Украины в долгосрочной перспективе. Ведь благодаря вкладчикам в облигации и уступкам партнеров до 2033 года наша страна может сэкономить 22,7 миллиарда долларов США.

"Поэтому сегодня это происходит на стадии утверждения кредиторами. Комитет кредиторов уже согласился, и нам нужно две трети вкладчиков, которые мы точно получаем, чтобы она уже была утверждена. Верховная Рада предоставила Министерству финансов полномочия для осуществления целей", — отмечает народный депутат.

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Развитие украинской экономики

По словам Гетманцева, на сегодня процентная ставка по выплатам приемлема и допустима для украинской экономики. Политик отметил, что внутренний рынок обеспечивает прежде всего армию и оборонные мощности, а гражданский бюджет покрывается за счет международных партнеров.

"Этот процент в год составляет всего 1,76. Поэтому предусмотренный график выплат процентов будет работать вплоть до 2033 года. И эти деньги у нас есть. Мы оперируем соответствующими деньгами, хотя действительно у нас очень сложное состояние сегодня с публичными финансами. Каждая копейка, которую мы зарабатываем сами, идет на войну. И, собственно, все, что мы финансируем невоенными расходами, идет на средства грантов и кредитов", — отмечает законотворец.

В то же время наша страна сегодня является определенным общественно-политическим феноменом, когда во время большой войны и кризиса с производственными мощностями экономика и уровень ВВП растут. Таких стран, говорит Гетманцев, во всей мировой истории было не так много. Но прежде всего это заслуга бизнеса, который в трудные времена не закрылся и не уехал из Украины.

"Бизнес — это прежде всего люди, работники. Но стоит также упомянуть и те программы, которые, несмотря на значительные проблемы с финансированием, мы все же финансируем. Это и программа 5-7-9, "єРобота" и ипотечное кредитование. То есть это 45 миллиардов, которые мы в этом году направляем в поддержку отечественного бизнеса", — говорит народный депутат.

Обмен валюты на улицах города. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, выстоять и продолжать подниматься украинской экономике помогло снятие квот ЕС на поставку нашей продукции. Именно экспорт сегодня является основным фактором наполнения государственного бюджета.

"Все это в целом приводит к тому, что экономика, бесспорно, сегодня находится в напряжении. Но вместе с тем мы преодолеваем те вызовы, которые есть", — говорит Гетманцев.

Курс доллара до конца года — каким будет

Несмотря на то, что Нацбанк ухудшил курс инфляции до конца года с 8,2 до 8,5%, украинцам не следует бояться большого падения гривны. Как говорит глава финансового комитета, такой прогноз больше повлияет на цены в магазине, а не на стоимость доллара в целом.

"Те негативные прогнозы с курсом, которые сегодня мы имеем на территории соцсетей и в некоторых СМИ, не имеют под собой никаких оснований. Смотрите, у нас просела гривна с начала года. Но в этом нет абсолютно никакой катастрофы. И опять же, с учетом обстоятельств, которые мы сегодня имеем, это достаточно существенный позитив и достижение нашего государства, что мы третий год войны держим гривну, и она абсолютно стабильна", — акцентирует нардеп.

Гетманцев о прогнозируемом курсе доллара. Фото: Новини.LIVE

Также Гетманцев отмечает, что четких прогнозов по курсу валют дать не может. Пока он меняется почти каждый день в обе стороны. Однако финансист говорит, что доллар точно не будет выше курса, заложенного Нацбанком. В то же время на динамику валют влияет и уже устойчивый внешнеторговый дефицит, который составляет 2,5 миллиарда долларов в среднем в месяц.

"Мы понимаем, откуда он есть, понимаем его природу, и понимаем, что это действительно проблема. Но также плохо на экономику влияет уменьшение иностранной помощи и уменьшение ритмичности ее оказания. Ну и валютная либерализация, которую абсолютно правильно реализует сегодня Национальный банк, может также негативно влиять на курс гривны, но в то же время в определенных и в приемлемых пределах", — рассказывает политик.

Евро разного номинала в руках человека. Фото: Новини.LIVE

Гривна выстоит

Параллельно с факторами, негативно влияющими на курс доллара и уровень инфляции, все же переживать не стоит. По словам Гетманцева, об этом говорит достаточный уровень международных резервов, который с начала войны увеличился на 37%.

"И мы так же точно обеспечены до конца года международной помощью. Она стабильна, мы понимаем ее источники и имеем уже твердые обязательства по ее предоставлению. И то, что Национальный банк ведет очень взвешенную валютную политику с гибкой управляемостью курса, позволяет ему держать руку на пульсе и очень четко реагировать на любые проблемы с гривной. Мы ситуацию контролируем с первых дней полномасштабного вторжения", — заключает Даниил Гетманцев.

Человек ищет информацию на сайте НБУ. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, несмотря на все, украинская экономика остается на плаву. В первую очередь, благодаря людям, которые продолжают работать и платить налоги. Что же касается кредитов, то сегодня это общемировая практика и бояться их не стоит, впрочем, как и меняющегося курса доллара. Тем более что подобных вызовов впереди будет еще немало.