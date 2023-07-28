Деякі мешканці Одеси до ночі будуть без води: перелік адрес

Людина набирає воду в склянку. Фото: google

Сьогодні деякі мешканці міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими адресами:

Інглезі вул., 2-10/2 усі будинки;

Варненська вул., 6-20 усі будинки;

Генерала петрова вул., 5-15 усі будинки;

Космонавтів вул., 17-33 усі будинки;

Заболотного вул., 67-67/1 непарні будинки;

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків орієнтовно о 22:30.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

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