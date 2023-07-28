Деякі мешканці Одеси до ночі будуть без води: перелік адрес
Сьогодні деякі мешканці міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими адресами:
- Інглезі вул., 2-10/2 усі будинки;
- Варненська вул., 6-20 усі будинки;
- Генерала петрова вул., 5-15 усі будинки;
- Космонавтів вул., 17-33 усі будинки;
- Заболотного вул., 67-67/1 непарні будинки;
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків орієнтовно о 22:30.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
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