Некоторые жители Одессы до ночи будут без воды: список адресов

Человек набирает воду в стакан. Фото: google

Сегодня некоторые жители города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:

Инглезе ул., 2-10/2 все дома;

Варненская ул., 6-20 все дома;

Генерала Петрова ул., 5-15 все дома;

Космонавтов ул., 17-33 все дома;

Заболотного ул., 67-67/1 нечетные дома;

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 22:30.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, изобретательные студенты КПИ им. Сикорский изобрели необычный фильтр для воды. Прибор можно использовать дома, он убивает вирусы и бактерии. Детали читайте в материале.