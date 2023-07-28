Некоторые жители Одессы до ночи будут без воды: список адресов
Сегодня некоторые жители города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:
- Инглезе ул., 2-10/2 все дома;
- Варненская ул., 6-20 все дома;
- Генерала Петрова ул., 5-15 все дома;
- Космонавтов ул., 17-33 все дома;
- Заболотного ул., 67-67/1 нечетные дома;
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 22:30.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, изобретательные студенты КПИ им. Сикорский изобрели необычный фильтр для воды. Прибор можно использовать дома, он убивает вирусы и бактерии. Детали читайте в материале.