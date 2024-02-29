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Деякі одесити до вечора залишилися без води — адреси

29 лютого 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Деякі одесити до вечора залишилися без води — адреси
Людина перевіряє воду в крані. Фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 29 лютого, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 20:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Фонтанська дор., 106 — 171;
  • Залотий берег, 1, 37;
  • Дача Ковалевського, 1— 41;
  • пров. Амбулаторний, 1— 17;
  • вул. Кримська, 70.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Нагадаємо, що Уряд оголосив про намір провести у березні індексацію пенсійних виплат, а також запровадив нові правила призначення допомоги переселенцям. Крім того, з березня також розпочнеться процес реєстрації на Національний мультипредметний тест для випускників.

Також ми писали, що у березні тарифи на водопостачання в Україні залишаться незмінними. Втім, слід зазначити, що остаточна вартість водопостачання залежить від встановлених місцевою владою тарифів. 

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Одеса
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вода
Новини Одеси
відсутність води

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