Деякі одесити до вечора залишилися без води — адреси
Сьогодні, 29 лютого, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 20:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Фонтанська дор., 106 — 171;
- Залотий берег, 1, 37;
- Дача Ковалевського, 1— 41;
- пров. Амбулаторний, 1— 17;
- вул. Кримська, 70.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Нагадаємо, що Уряд оголосив про намір провести у березні індексацію пенсійних виплат, а також запровадив нові правила призначення допомоги переселенцям. Крім того, з березня також розпочнеться процес реєстрації на Національний мультипредметний тест для випускників.
Також ми писали, що у березні тарифи на водопостачання в Україні залишаться незмінними. Втім, слід зазначити, що остаточна вартість водопостачання залежить від встановлених місцевою владою тарифів.
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