Некоторые одесситы до вечера остались без воды — адреса

Человек проверяет воду в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 29 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Фонтанская дор., 106 — 171;

Золотой берег, 1, 37;

Дача Ковалевского, 1 — 41;

пров. Амбулаторный, 1 — 17;

ул. Крымская, 70.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, что Правительство объявило о намерении провести в марте индексацию пенсионных выплат, а также ввело новые правила назначения помощи переселенцам. Кроме того, с марта начнется процесс регистрации на Национальный мультипредметный тест для выпускников.

Также мы писали, что в марте тарифы на водоснабжение в Украине останутся неизменными. Впрочем, следует отметить, что окончательная стоимость водоснабжения зависит от установленных местными властями тарифов.