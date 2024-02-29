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Некоторые одесситы до вечера остались без воды — адреса

29 февраля 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Некоторые одесситы до вечера остались без воды — адреса
Человек проверяет воду в кране. Фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 29 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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  • Фонтанская дор., 106 — 171;
  • Золотой берег, 1, 37;
  • Дача Ковалевского, 1 — 41;
  • пров. Амбулаторный, 1 — 17;
  • ул. Крымская, 70.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, что Правительство объявило о намерении провести в марте индексацию пенсионных выплат, а также ввело новые правила назначения помощи переселенцам. Кроме того, с марта начнется процесс регистрации на Национальный мультипредметный тест для выпускников.

Также мы писали, что в марте тарифы на водоснабжение в Украине останутся неизменными. Впрочем, следует отметить, что окончательная стоимость водоснабжения зависит от установленных местными властями тарифов. 

тарифы
коммунальные услуги
Одесса
водоснабжение
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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