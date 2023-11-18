Деякі одесити сьогодні будуть без світла — причини
Сьогодні, 18 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до вечора. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ
- вул. Старопортофранківська, 28,30,
- вул. Мечникова, 56-74А,
- вул. Розкидайлівська, 1,
- вул. Леонтовича, 10,12,
- вул. М. Арнаутська, 1-16,
- пров. Канатний, 7,
- вул. Маріїнська, 6,
- Марінеско узвіз, 10- 18.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців складає 2,64 грн за кВт-год.
Також ми писали, що українцям перед зимою, яка за прогнозами експертів, буде не легшою, ніж торішня, через ймовірні російські атаки, варто підготуватися до енергетичної кризи. Зокрема, у Мінцифри радять замінити акумуляторні батареї на новіші й з більшою місткістю.
Читайте Новини.LIVE!