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Деякі одесити сьогодні будуть без світла — причини

18 листопада 2023 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Деякі одесити сьогодні будуть без світла — причини
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 18 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до вечора. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ

  • вул. Старопортофранківська, 28,30, 
  • вул. Мечникова, 56-74А, 
  • вул. Розкидайлівська, 1, 
  • вул. Леонтовича, 10,12, 
  • вул. М. Арнаутська, 1-16, 
  • пров. Канатний, 7, 
  • вул. Маріїнська, 6, 
  • Марінеско узвіз, 10- 18.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців складає 2,64 грн за кВт-год.

Також ми писали, що українцям перед зимою, яка за прогнозами експертів, буде не легшою, ніж торішня, через ймовірні російські атаки, варто підготуватися до енергетичної кризи. Зокрема, у Мінцифри радять замінити акумуляторні батареї на новіші й з більшою місткістю.

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