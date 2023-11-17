Одесити залишилися до вечора без світла — де саме

Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 17 листопада, десятки одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Північний РЕМ:

вул. Теплична, 3б,4а,

вул. Матроська, 2.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців складає 2,64 грн за кВт-год.

Також ми писали, що українцям перед зимою, яка за прогнозами експертів, буде не легшою, ніж торішня, через ймовірні російські атаки, варто підготуватися до енергетичної кризи. Зокрема, у Мінцифри радять замінити акумуляторні батареї на новіші і з більшою місткістю.