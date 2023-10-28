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Деякі одесити сьогодні залишаться без води

28 жовтня 2023 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Деякі одесити сьогодні залишаться без води
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 28 жовтня, у частині Приморського та Пересипського району не буде води. Водопостачання припинено через аварійно-ремонтні роботи. 

Про це повідомляється на сайті філії "Інфоксводоканалу".

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До 15:00 воду відключили за адресами: 

  • вулиця Агрономічна
  • вулиця Шилова 
  • провулок Ювілейний

 До 16:00 води не буде:

  • вулиця Скидановська
  • вулиця Манежна
  • вулиця Ольгіївська
  • вулиця Старопортофранківська
  • вулиця Мечнікова.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):   

  • 0-800-307-505;   
  • 048-705-55-05;   
  • 068-905-55-05;   
  • 066-905-55-05;   
  • 093-17-00-155.

Адреси бюветів

  • сквер Прохоровський
  • вул. Дальницька, 25
  • вул. Просвіти, 1Д
  • вул. Геранієва
  • 6-та ст. В. Фонтану
  • просп. Небесної Сотні, 14
  • просп. М. Говорова
  • вул. Інглезі
  • сквер Мечнікова
  • просп. Ак. Глушка, 1
  • вул. І. Рабіна
  • сквер Старобазарний
  • сквер Михайлівський
  • просп. Гагаріна, 33
  • вул. Космонавтів, 17.

Нагадаємо, у липні Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову про підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення майже для всіх водоканалів країни. Однак після критики президента відмовилась від таких намірів. Тарифи на послуги 34 водоканалів хотіли підвищити у середньому на 32%. В Нацкомісії підрахували, що у середньому кінцева сума у платіжках за водоспоживання домогосподарством (дві-три особи) мала зрости на 62 грн/міс (разом з ПДВ).

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