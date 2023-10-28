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Некоторые одесситы сегодня останутся без воды

28 октября 2023 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Некоторые одесситы сегодня останутся без воды
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: google.com
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 28 октября, в Приморском и Пересыпском районе не будет воды. Водоснабжение прекращено из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщается на сайте филиала "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды в Одессе

К 15:00 воду отключили по адресам:

  • улица Агрономическая
  • улица Шилова
  • переулок Юбилейный

До 16:00 воды не будет:

  • улица Скидановская
  • улица Манежная
  • улица Ольгиевская
  • улица Старопортофранковская
  • улица Мечникова.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Адреса бюветов

  • сквер Прохоровский
  • ул. Дальницкая, 25
  • ул. Просвещения, 1Д
  • ул. Гераниева
  • 6-я ст. В. Фонтана
  • просп. Небесной Сотни, 14
  • просп. М. Говорова
  • ул. Инглези
  • сквер Мечникова
  • просп. Ак. Глушко, 1
  • ул. И. Рябина
  • сквер Старозарный
  • сквер Михайловский
  • просп. Гагарина, 33
  • ул. Космонавтов, 17

Напомним, в июле Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения почти для всех водоканалов страны. Однако после критики президента отказалась от подобных намерений. Тарифы на услуги 34 водоканалов хотели повысить в среднем на 32%. В Нацкомиссии подсчитали, что в среднем конечная сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (два-три человека) должна была вырасти на 62 грн/мес (вместе с НДС).

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