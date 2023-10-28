Некоторые одесситы сегодня останутся без воды

Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: google.com

Сегодня, 28 октября, в Приморском и Пересыпском районе не будет воды. Водоснабжение прекращено из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщается на сайте филиала "Инфоксводоканала".

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К 15:00 воду отключили по адресам:

улица Агрономическая

улица Шилова

переулок Юбилейный

До 16:00 воды не будет:

улица Скидановская

улица Манежная

улица Ольгиевская

улица Старопортофранковская

улица Мечникова.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Адреса бюветов

сквер Прохоровский

ул. Дальницкая, 25

ул. Просвещения, 1Д

ул. Гераниева

6-я ст. В. Фонтана

просп. Небесной Сотни, 14

просп. М. Говорова

ул. Инглези

сквер Мечникова

просп. Ак. Глушко, 1

ул. И. Рябина

сквер Старозарный

сквер Михайловский

просп. Гагарина, 33

ул. Космонавтов, 17

Напомним, в июле Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения почти для всех водоканалов страны. Однако после критики президента отказалась от подобных намерений. Тарифы на услуги 34 водоканалов хотели повысить в среднем на 32%. В Нацкомиссии подсчитали, что в среднем конечная сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (два-три человека) должна была вырасти на 62 грн/мес (вместе с НДС).