Некоторые одесситы сегодня останутся без воды
Сегодня, 28 октября, в Приморском и Пересыпском районе не будет воды. Водоснабжение прекращено из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщается на сайте филиала "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
К 15:00 воду отключили по адресам:
- улица Агрономическая
- улица Шилова
- переулок Юбилейный
До 16:00 воды не будет:
- улица Скидановская
- улица Манежная
- улица Ольгиевская
- улица Старопортофранковская
- улица Мечникова.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Адреса бюветов
- сквер Прохоровский
- ул. Дальницкая, 25
- ул. Просвещения, 1Д
- ул. Гераниева
- 6-я ст. В. Фонтана
- просп. Небесной Сотни, 14
- просп. М. Говорова
- ул. Инглези
- сквер Мечникова
- просп. Ак. Глушко, 1
- ул. И. Рябина
- сквер Старозарный
- сквер Михайловский
- просп. Гагарина, 33
- ул. Космонавтов, 17
Напомним, в июле Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения почти для всех водоканалов страны. Однако после критики президента отказалась от подобных намерений. Тарифы на услуги 34 водоканалов хотели повысить в среднем на 32%. В Нацкомиссии подсчитали, что в среднем конечная сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (два-три человека) должна была вырасти на 62 грн/мес (вместе с НДС).
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