Деякі одесити залишаться без тепла на два дні

Роботи триватимуть з 16 по 18 березня

Сьогодні, 16 березня, частина мешканців Одеси вчергове залишається без тепла. Відключення опалення слід чекати в різних районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"У зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-технічних робіт сьогодні буде відсутнє теплопостачання. Деякі одесити будуть без тепла до 18 березня", — йдеться в повідомленні.

Адреси вимкнення теплопостачання

Закінчення робіт 16 березня

Бочарова 35,

С. Палія 108.

Закінчення робіт 17 березня

Канатна 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10;

Маразліївська 2, 4б, 6, 14а;

пров.Нахімова 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8;

Грецька 1.

Жуковського 2, 4, 8;

Буніна 7;

Польська 9, 13;

Канатна 23;

Сабанський пров. 4

Закінчення робіт 18 березня

Ольгіївська 10, 13, 16/18, 17, 19, 25, 27;

Князівська 17, 20, 23;

Коблевська 2/4, 6, 8, 7, 9, 13, 10/12, 11, 14/16, 15, 15а;

Новоселького 30, 32;

Пастера 22, 24

Ольгіївська 16/18

Зазначимо, у деяких регіонах України на тлі потепління опалювальний сезон 2022/2023 можуть завершити наступного тижня, на місяць раніше, ніж зазвичай. Це заощадило б ресурси для наступної зими.

У Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

"Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно шляхом збільшення внутрішнього видобутку.