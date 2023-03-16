Деякі одесити залишаться без тепла на два дні
Сьогодні, 16 березня, частина мешканців Одеси вчергове залишається без тепла. Відключення опалення слід чекати в різних районах міста.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"У зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-технічних робіт сьогодні буде відсутнє теплопостачання. Деякі одесити будуть без тепла до 18 березня", — йдеться в повідомленні.
Адреси вимкнення теплопостачання
Закінчення робіт 16 березня
- Бочарова 35,
- С. Палія 108.
Закінчення робіт 17 березня
- Канатна 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10;
- Маразліївська 2, 4б, 6, 14а;
- пров.Нахімова 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8;
- Грецька 1.
- Жуковського 2, 4, 8;
- Буніна 7;
- Польська 9, 13;
- Канатна 23;
- Сабанський пров. 4
Закінчення робіт 18 березня
- Ольгіївська 10, 13, 16/18, 17, 19, 25, 27;
- Князівська 17, 20, 23;
- Коблевська 2/4, 6, 8, 7, 9, 13, 10/12, 11, 14/16, 15, 15а;
- Новоселького 30, 32;
- Пастера 22, 24
- Ольгіївська 16/18
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