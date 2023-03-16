Некоторые одесситы останутся без тепла на два дня

Работы продлятся с 16 по 18 марта

Сегодня, 16 марта, часть жителей Одессы в очередной раз остается без тепла. Отключение отопления следует ожидать в разных районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"В связи с проведением безотлагательных аварийно-технических работ сегодня будет отсутствовать теплоснабжение. Некоторые одесситы будут без тепла до 18 марта", — говорится в сообщении.

Адреса отключения теплоснабжения

Окончание работ 16 марта

Бочарова 35,

С. Палия 108.

Окончание работ 17 марта

Канатная 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10;

Маразлиевская, 2, 4б, 6, 14а;

пер.Нахимова 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8;

Греческий 1.

Жуковского 2, 4, 8;

Бунина 7;

Польская 9, 13;

Канатная 23;

Сабанский пер. 4

Окончание работ 18 марта

Ольгиевская 10, 13, 16/18, 17, 19, 25, 27;

Княжеская 17, 20, 23;

Коблевская 2/4, 6, 8, 7, 9, 13, 10/12, 11, 14/16, 15, 15а;

Новосельского 30, 32;

Пастера 22, 24

Ольгиевская 16/18

Отметим, в некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить на следующей неделе месяцем раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.

В Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

"Нефтегаз Украины" в 2023 году намерен прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно путем увеличения внутренней добычи.