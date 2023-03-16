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Некоторые одесситы останутся без тепла на два дня

16 марта 2023 11:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Работы продлятся с 16 по 18 марта
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 16 марта, часть жителей Одессы в очередной раз остается без тепла. Отключение отопления следует ожидать в разных районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"В связи с проведением безотлагательных аварийно-технических работ сегодня будет отсутствовать теплоснабжение. Некоторые одесситы будут без тепла до 18 марта", — говорится в сообщении.

Адреса отключения теплоснабжения

Окончание работ 16 марта

  • Бочарова 35,
  • С. Палия 108.

Окончание работ 17 марта

  • Канатная 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10;
  • Маразлиевская, 2, 4б, 6, 14а;
  • пер.Нахимова 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8;
  • Греческий 1.
  • Жуковского 2, 4, 8;
  • Бунина 7;
  • Польская 9, 13;
  • Канатная 23;
  • Сабанский пер. 4

Окончание работ 18 марта

  • Ольгиевская 10, 13, 16/18, 17, 19, 25, 27;
  • Княжеская 17, 20, 23;
  • Коблевская 2/4, 6, 8, 7, 9, 13, 10/12, 11, 14/16, 15, 15а;
  • Новосельского 30, 32;
  • Пастера 22, 24
  • Ольгиевская 16/18

Отметим, в некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить на следующей неделе месяцем раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.

В Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

"Нефтегаз Украины" в 2023 году намерен прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно путем увеличения внутренней добычи.

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