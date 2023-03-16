Некоторые одесситы останутся без тепла на два дня
Сегодня, 16 марта, часть жителей Одессы в очередной раз остается без тепла. Отключение отопления следует ожидать в разных районах города.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"В связи с проведением безотлагательных аварийно-технических работ сегодня будет отсутствовать теплоснабжение. Некоторые одесситы будут без тепла до 18 марта", — говорится в сообщении.
Адреса отключения теплоснабжения
Окончание работ 16 марта
- Бочарова 35,
- С. Палия 108.
Окончание работ 17 марта
- Канатная 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10;
- Маразлиевская, 2, 4б, 6, 14а;
- пер.Нахимова 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8;
- Греческий 1.
- Жуковского 2, 4, 8;
- Бунина 7;
- Польская 9, 13;
- Канатная 23;
- Сабанский пер. 4
Окончание работ 18 марта
- Ольгиевская 10, 13, 16/18, 17, 19, 25, 27;
- Княжеская 17, 20, 23;
- Коблевская 2/4, 6, 8, 7, 9, 13, 10/12, 11, 14/16, 15, 15а;
- Новосельского 30, 32;
- Пастера 22, 24
- Ольгиевская 16/18
Отметим, в некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить на следующей неделе месяцем раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.
В Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.
"Нефтегаз Украины" в 2023 году намерен прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно путем увеличения внутренней добычи.