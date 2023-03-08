Деякі одесити залишаться без тепла на два дні: перелік адрес
Сьогодні, 8 березня, частина мешканців Одеси вчергове залишається без тепла. Відключення опалення слід чекати в центрі міста.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"У зв'язку з проведенням КП "Теплопостачання міста Одеси" невідкладних аварійно-технічних робіт сьогодні буде відсутнє теплопостачання. Орієнтовний час закінчення робіт — 18:00, однак деякі мешканці без тепла будуть до 10 березня", — йдеться в повідомленні.
Без тепла до вечора
- Єврейська, 9, 9а, 9б, 11, 13
- Троїцька 22, 24
- Пушкінська, 31, 33, 35
- Єврейська, 13
- Мечникова, 92, 94, 98, 100
- Прохорівська, 1, 3, 3а, 3б
- Ватутіна, 5.
Опалення повернуть 10 березня
- Канатна, 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10
- Маразліївська, 2, 4б, 6, 14а
- провулок Нахімова, 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8
- Грецька, 1.
Зазначимо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.
Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що попри достатній запас природного газу для опалювального сезону, вони прагнуть завершити його якомога раніше, щоб заощаджувати ресурс. Опалювальний сезон 2022-2023 року триватиме ще місяць. Опалення в оселях вимкнуть на початку квітня.
"Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно шляхом збільшення внутрішнього видобутку.