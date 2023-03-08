Некоторые одесситы останутся без тепла на два дня: список адресов

В Одессе идет ремонт теплосетей

Сегодня, 8 марта, часть жителей Одессы в очередной раз остается без тепла. Отключение отопления следует ожидать в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"В связи с проведением КП "Теплоснабжение города Одессы" безотлагательных аварийно-технических работ сегодня будет отсутствовать теплоснабжение. Ориентировочное время окончания работ — 18:00, однако некоторые жители без тепла будут до 10 марта", — говорится в сообщении.

Без тепла к вечеру

Еврейская, 9, 9а, 9б, 11, 13

Троицкая 22, 24

Пушкинская, 31, 33, 35

Еврейская, 13

Мечникова, 92, 94, 98, 100

Прохоровская, 1, 3, 3а, 3б

Ватутина, 5.

Отопление вернут 10 марта

Канатная, 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10

Маразлиевская, 2, 4б, 6, 14а

переулок Нахимова, 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8

Греческая, 1.

Отметим, что в Министерстве энергетики Украины рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

Напомним, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что, несмотря на достаточный запас природного газа для отопительного сезона, они стремятся завершить его как можно раньше, чтобы экономить ресурс. Отопительный сезон 2022-2023 продлится еще месяц. Отопление в домах выключат в начале апреля.

"Нефтегаз Украины" в 2023 году намерен прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно путем увеличения внутренней добычи.